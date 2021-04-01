Туристов хотят завлекать на Байкал цветущим багульником

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Иркутская область намерена развивать весенний туристический сезон



Новые туристические продукты для весны на Байкале разрабатывают турфирмы в Иркутской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя регионального агентства по туризму Екатерину Сливину.



- Сейчас самое актуальное — развивать весенний туристический сезон на Байкале. Такие попытки давно были, и среди них есть успешные. Например, круизы по озеру за уходящим льдом. Есть новые интересные предложения, такие как наблюдение за цветением Тажеранской степи на побережье Байкала, — сказала Сливина.



В свою очередь, член правления Сибирской Байкальской ассоциации туризма (СБАТ) Вадим Копылов назвал три потенциальных «весенних якоря для туристов». Это ледоход на Байкале, цветущий багульник, тажеранские подснежники», отмечается в материале «Интерфакса».



На этой основе, по словам Копылова, можно разрабатывать турпродукты, которые будут пользоваться успехом и у россиян, и в перспективе, когда откроют границы после пандемии — у иностранных туристов.



Обычно апрель-май на Байкале — мёртвый сезон, когда туристов нет.





