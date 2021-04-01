Иркутская область намерена развивать весенний туристический сезон
Новые туристические продукты для весны на Байкале разрабатывают турфирмы в Иркутской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя регионального агентства по туризму Екатерину Сливину.
- Сейчас самое актуальное — развивать весенний туристический сезон на Байкале. Такие попытки давно были, и среди них есть успешные. Например, круизы по озеру за уходящим льдом. Есть новые интересные предложения, такие как наблюдение за цветением Тажеранской степи на побережье Байкала, — сказала Сливина.
В свою очередь, член правления Сибирской Байкальской ассоциации туризма (СБАТ) Вадим Копылов назвал три потенциальных «весенних якоря для туристов». Это ледоход на Байкале, цветущий багульник, тажеранские подснежники», отмечается в материале «Интерфакса».
На этой основе, по словам Копылова, можно разрабатывать турпродукты, которые будут пользоваться успехом и у россиян, и в перспективе, когда откроют границы после пандемии — у иностранных туристов.
Обычно апрель-май на Байкале — мёртвый сезон, когда туристов нет.
Туристов хотят завлекать на Байкал цветущим багульником
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