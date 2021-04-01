 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 апреля

31 марта

Популярное

Туристов хотят завлекать на Байкал цветущим багульником

Туристов хотят завлекать на Байкал цветущим багульником
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Иркутская область намерена развивать весенний туристический сезон

Новые туристические продукты для весны на Байкале разрабатывают турфирмы в Иркутской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя регионального агентства по туризму Екатерину Сливину.

- Сейчас самое актуальное — развивать весенний туристический сезон на Байкале. Такие попытки давно были, и среди них есть успешные. Например, круизы по озеру за уходящим льдом. Есть новые интересные предложения, такие как наблюдение за цветением Тажеранской степи на побережье Байкала, — сказала Сливина.

В свою очередь, член правления Сибирской Байкальской ассоциации туризма (СБАТ) Вадим Копылов назвал три потенциальных «весенних якоря для туристов». Это ледоход на Байкале, цветущий багульник, тажеранские подснежники», отмечается в материале «Интерфакса».

На этой основе, по словам Копылова, можно разрабатывать турпродукты, которые будут пользоваться успехом и у россиян, и в перспективе, когда откроют границы после пандемии — у иностранных туристов.

Обычно апрель-май на Байкале — мёртвый сезон, когда туристов нет.


Байкал туризм туристы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В аэропорту Улан-Удэ облегчат жизнь пассажиров без багажа
В аэропорту Улан-Удэ облегчат жизнь пассажиров без багажа
Общество, 01.04.2021
В аэропорту установят принтер посадочных талонов
Жители Бурятии просят о помощи Конора Макгрегора
Жители Бурятии просят о помощи Конора Макгрегора
Общество, 01.04.2021
Люди просят бойца ММА помочь Адисе Гармаевой
На двух улицах Улан-Удэ отключат холодную воду
На двух улицах Улан-Удэ отключат холодную воду
Общество, 01.04.2021
Коммунальщики обещают восстановить водоснабжение за два часа
Туристов хотят завлекать на Байкал цветущим багульником
Туристов хотят завлекать на Байкал цветущим багульником
Общество, 01.04.2021
Иркутская область намерена развивать весенний туристический сезон
В Улан-Удэ ТСЖ превысило предельную стоимость капремонта
В Улан-Удэ ТСЖ превысило предельную стоимость капремонта
Общество, 01.04.2021
Сумма превышения составила более миллиона рублей
В Бурятии объяснили, как будут переписывать иностранцев
В Бурятии объяснили, как будут переписывать иностранцев
Общество, 01.04.2021
Перепись будет безопасна в том числе для тех, у кого не всё в порядке
В Улан-Удэ День города впервые за 14 лет отметят летом
В Улан-Удэ День города впервые за 14 лет отметят летом
Общество, 01.04.2021
Власти города надеются отпраздновать праздник с размахом
В Бурятии составили почти 20 тысяч «ковидных» протоколов
В Бурятии составили почти 20 тысяч «ковидных» протоколов
Общество, 01.04.2021
Мобильные группы вскрыли мухлёж с журналом дезинфекции
В Улан-Удэ маршрутка ехала с открытой дверью
В Улан-Удэ маршрутка ехала с открытой дверью
Общество, 01.04.2021
Случившееся пассажиры запечатлели на видео
Жители Вознесеновки в Бурятии замусорили остановку
Жители Вознесеновки в Бурятии замусорили остановку
Общество, 01.04.2021
Людей попросили быть чистоплотнее
Путеводитель по Иволгинскому дацану презентуют в Иркутске
Путеводитель по Иволгинскому дацану презентуют в Иркутске
Общество, 01.04.2021
Событие состоится на международном книжном фестивале
В Забайкалье за сутки никто не умер от COVID-19
В Забайкалье за сутки никто не умер от COVID-19
Общество, 01.04.2021
Общее число летальных случаев приближается к 800
Вадим Бусеев стал главным тренером по ММА в Бурятии
Вадим Бусеев стал главным тренером по ММА в Бурятии
Общество, 01.04.2021
Бусеева называют легендой ММА Бурятии
Общественник проводит эксперимент с ямой в центре Улан-Удэ
Общественник проводит эксперимент с ямой в центре Улан-Удэ
Общество, 01.04.2021
Чингис Болотов обратил внимание на яму за «Прогрессом»
В Бурятию вернулись огари
В Бурятию вернулись огари
Общество, 01.04.2021
Ярко-рыжие утки возвращаются с зимовки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^