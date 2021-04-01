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В Улан-Удэ ТСЖ превысило предельную стоимость капремонта

В Улан-Удэ ТСЖ превысило предельную стоимость капремонта
Общество,  Фото:Госстройжилнадзор
Сумма превышения составила более миллиона рублей

В республиканскую службу государственного строительного и жилищного надзора обратилась собственница квартиры в многоквартирном доме по улице Борсоева, 33 с просьбой о проверке расходования средств со спецсчета при капитальном ремонте.

Отремонтированная крыша продолжала протекать, а исправлять некачественно проведённые работы подрядчик не торопился. Правление ТСЖ не давало исчерпывающего ответа на запросы женщина, поэтому она обратилась в надзорный орган.

- После анализа документации доводы заявительницы о нецелевом использовании средств со специального счёта подтвердились. Сумма превышения предельной стоимости работ составила более миллиона рублей. Материалы дела направлены в прокуратуру для принятия мер реагирования по факту нарушения законодательства, - сообщили в Госстройжилнадзоре.


В адрес ТСЖ «Уютный дом» направлено предписание о возврате денежных средств, оплаченных в превышение предельной стоимости капитального ремонта.

- Расходование средств со специального счета строго ограничено действующим законодательством, за нецелевое применение денег может быть серьёзное наказание. Если работы по капремонту предполагают превышение лимита, то эти средства должны быть собраны собственниками дополнительно, - прокомментировал зампред правительства Бурятии по инфраструктуре Евгений Луковников.
ТСЖ капремонт
 
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