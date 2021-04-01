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В Бурятии составили почти 20 тысяч «ковидных» протоколов

В Бурятии составили почти 20 тысяч «ковидных» протоколов
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Мобильные группы вскрыли мухлёж с журналом дезинфекции

В Бурятии продолжают работать мобильные группы, следящие за соблюдением антиковидных мер. Проверки проводятся в организациях и предприятиях и на общественном транспорте. За весь период работы, с весны прошлого года, мобильные группы составили свыше 19 тысяч протоколов о нарушении профилактических мер, сообщили в правительстве Бурятии.

За всё время проверками охвачено 112 тысяч объектов.

За последние сутки по итогам рейдов мобильных групп по республике составлено 110 протоколов об административном правонарушении в отношении юридических лиц и граждан. В Улан-Удэ работало девять групп ими проверено 275 объектов. Группа по контролю мер профилактики на транспорте выявила шесть нарушений масочного режима. Составлено три протокола на пассажиров и три протокола на водителей маршрутных автобусов.

С посетителями торговых центров, предприятий общепита также проводится разъяснительная работа.

- Контролируется проведение противоэпидемических мер организациями торговли и сферы услуг. Так, по результатам вчерашних рейдов протоколы составлены в отношении должностных лиц кафе «Хочу бургер!», в котором не проводится термометрия персонала, об этом нет записей в журналах термометрии. Недостаточный объём противоэпидемических мер зафиксирован в автомойке на Моховой. А в торговой точке по продаже цветов на Центральном рынке журнал дезинфекции был заполнен на день вперёд, - сообщили в правительстве Бурятии.



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