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В Улан-Удэ маршрутка ехала с открытой дверью

В Улан-Удэ маршрутка ехала с открытой дверью
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Случившееся пассажиры запечатлели на видео

В Улан-Удэ пассажиры маршрутного автобуса №15 ехали с приоткрытой дверью. Инцидент произошёл несколько дней назад. Пассажирка запечатлела произошедшее на видео. На кадрах видно, как водитель пытается закрыть входную дверь, однако у него это не получается.

- На остановке «Центральный рынок» дверь не закрылась, сначала мы ехали с наполовину открытой дверью, затем водителю удалось прикрыть ещё, но осталась довольно большая щель. На ходу водитель пытался закрыть дверь, нажимая на кнопку на панели управления, но у него ничего не вышло. Судя по всему, механизм заклинило, - рассказала «Байкал-Daily» пассажирка того автобуса.

На следующей остановке – «Гостиные ряды» - водитель вручную поправил дверь, и она закрылась. Автобус продолжил движение.



Подобные неисправности угрожают безопасности пассажиров. Как сообщал «Байкал-Daily», в 2015 году 10-летний пассажир автобуса выпал на дорогу. Мальчик был госпитализирован.

В прошлом году судебные приставы Бурятии взыскали с маршрутчика компенсацию морального вреда в 40 тысяч за падение ребёнка из автобуса на ходу. Автобус ехал с открытыми дверьми.

В соседнем Иркутске в 2012 году пассажирка выпала из автобуса вместе с поручнем. Женщина получила различные травмы. В 2017 году в том же Иркутске из автобуса вылетел девятилетний ребёнок. Он выпал, когда водитель ПАЗа отъезжал от остановки с открытой дверью. В Ангарске в 2018 году из автобуса выпала пенсионерка, которую зажало дверями.





автобус общественный транспорт
 
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