Жители Вознесеновки в Бурятии замусорили остановку

Людей попросили быть чистоплотнее



Конечная остановка в селе Вознесеновка Тарбагатайского района Бурятии, по словам местных жителей, завалена мусором. Сельчане жалуются, что здесь уже невозможно находиться.



- Невозможно стоять. Это полная антисанитария, и улицы в грязи и мусоре. В Вахмистрово ходят рабочие по улицам и убирают. Как приятно, когда чисто. Тут и дети ждут школьный автобус, - пожаловались сельчане в группу «Тарбагатай-инфо. 24/7».



В хозяйственно-транспортном отделе администрации сельского поселения «Саянтуйское» сообщили, что мусор возле конечной остановки 132 автобуса в селе Вознесеновка убран. Однако для дальнейшего поддержания чистоты будут необходимы усилия самих сельчан.



- Администрация убедительно просит жителей не оставлять пакеты с бытовым мусором на остановках. Чистота вокруг зависит от нас самих, - призвали жителей Вахмистрово.

