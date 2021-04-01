Людей попросили быть чистоплотнее
Конечная остановка в селе Вознесеновка Тарбагатайского района Бурятии, по словам местных жителей, завалена мусором. Сельчане жалуются, что здесь уже невозможно находиться.
- Невозможно стоять. Это полная антисанитария, и улицы в грязи и мусоре. В Вахмистрово ходят рабочие по улицам и убирают. Как приятно, когда чисто. Тут и дети ждут школьный автобус, - пожаловались сельчане в группу «Тарбагатай-инфо. 24/7».
В хозяйственно-транспортном отделе администрации сельского поселения «Саянтуйское» сообщили, что мусор возле конечной остановки 132 автобуса в селе Вознесеновка убран. Однако для дальнейшего поддержания чистоты будут необходимы усилия самих сельчан.
- Администрация убедительно просит жителей не оставлять пакеты с бытовым мусором на остановках. Чистота вокруг зависит от нас самих, - призвали жителей Вахмистрово.
Жители Вознесеновки в Бурятии замусорили остановку
Общество, Фото:
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