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Путеводитель по Иволгинскому дацану презентуют в Иркутске

Путеводитель по Иволгинскому дацану презентуют в Иркутске
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Событие состоится на международном книжном фестивале

31 марта на международном книжном фестивале «КНИГАМАРТ» в Иркутске представят первый подробный путеводитель по Иволгинскому дацану. Его автор — профессиональный экскурсовод Наталия Мясникова.

Путеводитель ведёт по территории Иволгинского дацана-комплекса, рассказывает о храмах, божествах, буддийских символах и обрядах. В книге небольшого формата описываются правила поведения в храмах, история создания общины, часы посещения и приёма лам, расписание служб, адреса и контакты.

Наталия Мясникова презентует путеводитель в библиотеке имени Молчанова-Сибирского в Иркутске в рамках региональной программы книжного фестиваля «КНИГАМАРТ». Фестиваль в этом году пройдёт с 31 марта по 3 апреля в онлайн и офлайн-форматах, сообщили организаторы.

Новые книги на фестивале презентуют автор популярных романов Дина Рубина, кинокритик Антон Долин, пермский писатель Павел Селуков, лауреат премии «Большая книга» Михаил Гиголашвили. В Иркутск прилетит писатель и переводчик Алексей Поляринов.

Впервые «КНИГАМАРТ» прошёл в марте 2019 года в Иркутске, Усолье-Сибирском, Черемхово и Ангарске. В 2020 году фестиваль состоялся в Иркутске, его посетили пять тысяч человек.


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