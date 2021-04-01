Общее число летальных случаев приближается к 800
В Забайкальском крае за сутки установлено 53 новых подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество инфицированных вирусом забайкальцев за весь период составило 41 155 человек.
За последние сутки 69 забайкальцев выздоровели от коронавируса. Число победивших инфекцию с начала прошлого года составило 39 625 человек.
Болезнь унесла жизни 797 забайкальцев. За последние сутки умерших от коронавируса нет.
В моногоспиталях региона 59 человек находятся в тяжёлом состоянии, 17 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии отмечается снижение заболеваемости коронавирусом. За сутки выявили 44 больных, общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 36 096.
В Забайкалье за сутки никто не умер от COVID-19
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Случившееся пассажиры запечатлели на видео
Людей попросили быть чистоплотнее
Событие состоится на международном книжном фестивале
Общее число летальных случаев приближается к 800
Бусеева называют легендой ММА Бурятии
Чингис Болотов обратил внимание на яму за «Прогрессом»
Ярко-рыжие утки возвращаются с зимовки
Мужчина заверил, что сделал должные выводы
«Работа подо льдом Байкала имеет свою специфику», - поясняют спасатели
Летальные исходы по-прежнему происходят ежедневно
В руках десантников верёвка и спусковое устройство, а внизу 30 метров
Улан-удэнцы шутят про Чехова и Зурхай
В регионе остались 34 ледовых переправы
ТНТ покажет очередной выпуск «Comedy Баттл» с участием трио «Чива»
Лучший полицейский года расследует уголовные дела по обманутым дольщикам