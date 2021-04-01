Бусеева называют легендой ММА Бурятии
Вадим Бусеев назначен главным тренером по ММА (смешанному боевому единоборству) Бурятии. Об этом сообщили представители бойцовского клуба «Аварга».
- Вадим Валерьевич - это легенда ММА Бурятии, чемпион мира по панкратиону! Опытный боец с большим тренерским стажем! Желаем Вадиму Валерьевичу успехов на ответственной должности и плодотворной работы по развитию ММА в Бурятии. Теперь ММА Бурятии в надёжных руках, - говорится в сообщении.
Вадим Бусеев - бурятский самбист и боец ММА, чемпион мира по панкратиону 2015 года, серебряный призёр Суперкубка мира по боевому самбо 2014 года, мастер спорта России по боевому самбо.
Вадима Бусеева по прозвищу «Тасманский дьявол» характеризует зрелищный, бескомпромиссный стиль ведения боя. По результатам опроса зрителей, проведённого компанией FIGHT NIGHTS GLOBAL, поединок Вадима против словацкого спортсмена Томаша Дека был признан лучшим боем 2016 года в России.
Вадим Бусеев стал главным тренером по ММА в Бурятии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Случившееся пассажиры запечатлели на видео
Людей попросили быть чистоплотнее
Событие состоится на международном книжном фестивале
Общее число летальных случаев приближается к 800
Бусеева называют легендой ММА Бурятии
Чингис Болотов обратил внимание на яму за «Прогрессом»
Ярко-рыжие утки возвращаются с зимовки
Мужчина заверил, что сделал должные выводы
«Работа подо льдом Байкала имеет свою специфику», - поясняют спасатели
Летальные исходы по-прежнему происходят ежедневно
В руках десантников верёвка и спусковое устройство, а внизу 30 метров
Улан-удэнцы шутят про Чехова и Зурхай
В регионе остались 34 ледовых переправы
ТНТ покажет очередной выпуск «Comedy Баттл» с участием трио «Чива»
Лучший полицейский года расследует уголовные дела по обманутым дольщикам