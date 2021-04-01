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Вадим Бусеев стал главным тренером по ММА в Бурятии

Вадим Бусеев стал главным тренером по ММА в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Бусеева называют легендой ММА Бурятии

Вадим Бусеев назначен главным тренером по ММА (смешанному боевому единоборству) Бурятии. Об этом сообщили представители бойцовского клуба «Аварга».

- Вадим Валерьевич - это легенда ММА Бурятии, чемпион мира по панкратиону! Опытный боец с большим тренерским стажем! Желаем Вадиму Валерьевичу успехов на ответственной должности и плодотворной работы по развитию ММА в Бурятии. Теперь ММА Бурятии в надёжных руках, - говорится в сообщении.

Вадим Бусеев - бурятский самбист и боец ММА, чемпион мира по панкратиону 2015 года, серебряный призёр Суперкубка мира по боевому самбо 2014 года, мастер спорта России по боевому самбо.

Вадима Бусеева по прозвищу «Тасманский дьявол» характеризует зрелищный, бескомпромиссный стиль ведения боя. По результатам опроса зрителей, проведённого компанией FIGHT NIGHTS GLOBAL, поединок Вадима против словацкого спортсмена Томаша Дека был признан лучшим боем 2016 года в России.
спорт смешанные единоборства тренер
 
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