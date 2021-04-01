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Сборник бурятских сказок на двух языках вышел в Забайкалье

Сборник бурятских сказок на двух языках вышел в Забайкалье
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Тираж составит 1000 экземпляров

Презентация сборника бурятских сказок «Народное творчество – сокровищница сказок» прошла в забайкальской краевой библиотеке имени Пушкина. Издание вышло в свет благодаря реализации президентского гранта, выигранного Забайкальской региональной общественной организацией бурят.

- Мы провели литературный конкурс «Через сказки - к языку», на который наши участники представили свои произведения. Жюри в составе известных забайкальских прозаиков и поэтов из двадцати двух конкурсных работ, отобрали девять сказок, которые вошли в сборник, - рассказали в общественной организации бурят.

Книга вышла под редакцией Виктора Балдоржиева и иллюстрирована самобытными рисунками в национальном стиле «Буряад зураг» от художницы Намжилмы Эрдынеевой. Издание выпущено на двух языках – бурятском и русском, тиражом в тысячу экземпляров.

В сборник вошли работы Цындымы Бабуевой из Могойтуя, Светланы Дамдинжаповой, Цындымы Жалсаповой и Валентины Лыгденовой из Агинского, Доржи Бадмаева из Читы и юного автора - агинского школьника Артема Плюхина.

- 500 экземпляров издания переданы нашему учреждению, которые мы направим в распоряжение муниципальных библиотек для пополнения местных фондов. 100 книг отправлены в Агинский округ, - сообщили в краевой библиотеке имени Пушкина.

По словам специалистов, такие проекты, как «Через сказки – к языку», способны помочь с раннего детства привить любовь к родной речи, воспитать духовные традиции и ценности. Иллюстрации, выполненные в национальном стиле, призваны приобщить детей к народной культуре, к развитию бурятского языка, а также художественного и эстетического вкуса читателей, сообщили в пресс-службе краевого правительства. 
Забайкальский край бурятский язык
 
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