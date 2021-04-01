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Коронавирус в Бурятии продолжает своё падение

Коронавирус в Бурятии продолжает своё падение
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Летальные исходы по-прежнему происходят ежедневно

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки выявили 44 больных коронавирусом. Из них 34 человека пришли к врачам с симптомами ОРВИ и пневмонии, остальные – контактные лица и те, кого обследовали с профцелью.

Коронавирус продолжает своё падение. Накануне в Бурятии было 46 заражённых за день, такие показатели в последний раз фиксировались ещё в конце августа, до второй волны. Заболеваемость пошла на спад в марте, когда впервые за долгое время стали выявлять менее 100 новых заражённых в сутки. Затем заболеваемость шла всё и больше вниз, на прошлой неделе упав ниже отметки в 60 больных. 24 марта было +57 заражённых, в следующие дни +55, +55, +58, +59, +56, +53, вчера +46, а сегодня уже +44.

Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 36 096. Из них 54% (19 142) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

С начала пандемии выздоровели 34 445 человек, или 95%. Накануне вылечились 53 пациента.

Ситуация со смертностью остаётся напряжённой. Летальные исходы по-прежнему происходят каждый день. Накануне скончались двое больных. Всего в Бурятии умерли 787 пациентов с коронавирусом.

В стационарах республики сегодня лечится 491 пациент с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 345. В отделениях реанимации находится 63 пациента (из них старше 65 лет – 35), на ИВЛ 29 пациентов (из них старше 65-ти – 20).

Занятость коечного фонда составляет 72 %. Свободно на данный момент 185 ковидных коек.

Амбулаторное лечение проходят 373 пациента с COVID-19.

Круг контактных лиц составляет 993 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», Улан-Удэ выписали из стационара женщину, которая заразилась британским штаммом коронавируса после поездки в Чехию.

На днях было принято решение о снятии ограничения по времени работы для организаций общественного питания. Барам, кафе и ресторанам разрешили работать по ночам. Также за столы разрешили рассаживать шесть посетителей, а не четыре, как раньше.


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