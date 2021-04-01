Коронавирус в Бурятии продолжает своё падение

Летальные исходы по-прежнему происходят ежедневно
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки выявили 44 больных коронавирусом. Из них 34 человека пришли к врачам с симптомами ОРВИ и пневмонии, остальные – контактные лица и те, кого обследовали с профцелью.
Коронавирус продолжает своё падение. Накануне в Бурятии было 46 заражённых за день, такие показатели в последний раз фиксировались ещё в конце августа, до второй волны. Заболеваемость пошла на спад в марте, когда впервые за долгое время стали выявлять менее 100 новых заражённых в сутки. Затем заболеваемость шла всё и больше вниз, на прошлой неделе упав ниже отметки в 60 больных. 24 марта было +57 заражённых, в следующие дни +55, +55, +58, +59, +56, +53, вчера +46, а сегодня уже +44.
Общее число случаев заражения COVID-19 в Бурятии с начала пандемии достигло 36 096. Из них 54% (19 142) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
С начала пандемии выздоровели 34 445 человек, или 95%. Накануне вылечились 53 пациента.
Ситуация со смертностью остаётся напряжённой. Летальные исходы по-прежнему происходят каждый день. Накануне скончались двое больных. Всего в Бурятии умерли 787 пациентов с коронавирусом.
В стационарах республики сегодня лечится 491 пациент с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 345. В отделениях реанимации находится 63 пациента (из них старше 65 лет – 35), на ИВЛ 29 пациентов (из них старше 65-ти – 20).
Занятость коечного фонда составляет 72 %. Свободно на данный момент 185 ковидных коек.
Амбулаторное лечение проходят 373 пациента с COVID-19.
Круг контактных лиц составляет 993 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», Улан-Удэ выписали из стационара женщину, которая заразилась британским штаммом коронавируса после поездки в Чехию.
На днях было принято решение о снятии ограничения по времени работы для организаций общественного питания. Барам, кафе и ресторанам разрешили работать по ночам. Также за столы разрешили рассаживать шесть посетителей, а не четыре, как раньше.
Коронавирус в Бурятии продолжает своё падение
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В руках десантников верёвка и спусковое устройство, а внизу 30 метров
Улан-удэнцы шутят про Чехова и Зурхай
В регионе остались 34 ледовых переправы
ТНТ покажет очередной выпуск «Comedy Баттл» с участием трио «Чива»
Лучший полицейский года расследует уголовные дела по обманутым дольщикам
Уголовное дело передано в суд
Бурятская теннисистка сыграет со спортсменкой из Швейцарии
Люди обратились в прокуратуру
Мужчина оскорбил судью во время оглашения приговора
Из-за побоев девочка убегала из дома
В Улан-Удэ до +7 градусов
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования
Собственнику грозит административная ответственность
Выставка вызвала большой интерес
Темой праздника станет Байкал