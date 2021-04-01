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В Бурятии лесной спецназ учится десантироваться с вертолёта

В Бурятии лесной спецназ учится десантироваться с вертолёта
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
В руках десантников верёвка и спусковое устройство, а внизу 30 метров

Возле села Эрхирик Заиграевского района Бурятии прошли плановые тренировки пожарных-парашютистов, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

39 человек из Баргузинского, Бичурского, Хоринского, Багдаринского, Сосново-озёрского и Улан-Удэнского отделений Забайкальской базы авиационной охраны лесов отработали спуски с вертолёта Ми-8.


Перед вылетом пожарные-парашютисты проверяют экипировку, оборудование и надевают шлем.

- Самое важное – это безопасность. Поэтому необходимо убедиться в исправности спусковых устройств. Также перед спуском выпускающий проверяет надёжность всех креплений и дополнительно осматривает экипировку, - поделился старший инструктор Забайкальской базы авиационной охраны лесов Александр Миловидов.


Затем вертолёт взлетает и зависает в воздухе. В руках десантников верёвка и спусковое устройство, а под ногами 30 метров высоты. Они аккуратно спускаются вниз, контролируя скорость спуска при помощи спусковых устройств. Инструкторы внимательно следят с земли за малейшими движениями парашютистов.

- В эту профессию приходят те, кто влюблён в лес. Когда я спускался первый раз, конечно, было страшно, но когда ты видишь эти горы и море зелёной тайги, то страх рассеивается. Профессия серьёзная и очень сложная. Мы спускаемся к пожару в разных условиях: изменчивый ветер, жаркая погода, но мы сами выбрали эту профессию – лес защищать, - рассказал парашютист-пожарный Забайкальской базы авиационной охраны лесов Алексей Деревцов.

Всего до пожароопасного сезона такую подготовку пройдут 170 человек. Вскоре пожарные-парашютисты отправятся на другие учения, где они отработают прыжки с парашютом.

- Десантники уже прошли все необходимые процедуры – поставили прививки, прошли медосмотр и сдали нормы физической подготовки. Поэтому ребята готовы к пожароопасному сезону, - отметил руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов Григорий Сердюков.






пожарные
 
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