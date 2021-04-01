Улан-удэнцы шутят про Чехова и Зурхай
В Улан-Удэ на памятник Чехову надели парик. Фотография появилась в паблике ves_ulan_ude, подписана следующим образом: «Когда ждёшь удачный день по Зурхаю» (когда стрижка волос желательна только в определённые дни).
Снимок позабавил пользователей, горожане отмечают под постом: «Зато уши не мёрзнут».
Памятник Антону Чехову находится в центре столицы Бурятии – на улан-удэнском «Арбате». С Чеховым любят фотографироваться не только туристы, но и местные жители. Однако памятник иногда становится жертвой хулиганов. В 2013 году после открытия он подвергся нападению вандалов, которые сломали Антону Павловичу очки. После этого скульптуру поставили на городской баланс, а вскоре установили и видеонаблюдение.
В 2020 году, на фоне стремительно набирающего обороты в мире коронавируса, неизвестные надели на Чехова маску.
В Улан-Удэ на Чехова надели парик
Общество, Фото:
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