 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 апреля

31 марта

Популярное

В Улан-Удэ на Чехова надели парик

В Улан-Удэ на Чехова надели парик
Общество,  Фото:ves_ulan_ude_
Улан-удэнцы шутят про Чехова и Зурхай

В Улан-Удэ на памятник Чехову надели парик. Фотография появилась в паблике ves_ulan_ude, подписана следующим образом: «Когда ждёшь удачный день по Зурхаю» (когда стрижка волос желательна только в определённые дни).

Снимок позабавил пользователей, горожане отмечают под постом: «Зато уши не мёрзнут».

Памятник Антону Чехову находится в центре столицы Бурятии – на улан-удэнском «Арбате». С Чеховым любят фотографироваться не только туристы, но и местные жители. Однако памятник иногда становится жертвой хулиганов. В 2013 году после открытия он подвергся нападению вандалов, которые сломали Антону Павловичу очки. После этого скульптуру поставили на городской баланс, а вскоре установили и видеонаблюдение.

В 2020 году, на фоне стремительно набирающего обороты в мире коронавируса, неизвестные надели на Чехова маску.
памятник юмор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии лесной спецназ учится десантироваться с вертолёта
В Бурятии лесной спецназ учится десантироваться с вертолёта
Общество, 01.04.2021
В руках десантников верёвка и спусковое устройство, а внизу 30 метров
В Улан-Удэ на Чехова надели парик
В Улан-Удэ на Чехова надели парик
Общество, 01.04.2021
Улан-удэнцы шутят про Чехова и Зурхай
В Иркутской области закрыли ещё пять ледовых переправ
В Иркутской области закрыли ещё пять ледовых переправ
Общество, 01.04.2021
В регионе остались 34 ледовых переправы
«Чива» из Улан-Удэ поборется за выход в полуфинал «Comedy Баттл»
«Чива» из Улан-Удэ поборется за выход в полуфинал «Comedy Баттл»
Общество, 01.04.2021
ТНТ покажет очередной выпуск «Comedy Баттл» с участием трио «Чива»

Лучшим полицейским Бурятии стала Инна Лодоева
Лучшим полицейским Бурятии стала Инна Лодоева
Общество, 01.04.2021
Лучший полицейский года расследует уголовные дела по обманутым дольщикам
Дари Саханова сыграет в финале международного турнира в Испании
Дари Саханова сыграет в финале международного турнира в Испании
Общество, 01.04.2021
Бурятская теннисистка сыграет со спортсменкой из Швейцарии
Житель Бурятии проведёт 3,5 года в колонии за оскорблении судьи
Житель Бурятии проведёт 3,5 года в колонии за оскорблении судьи
Общество, 01.04.2021
Мужчина оскорбил судью во время оглашения приговора 
Житель Бурятии пойдёт под суд за истязания ребёнка
Житель Бурятии пойдёт под суд за истязания ребёнка
Общество, 01.04.2021
Из-за побоев девочка убегала из дома 
В Бурятии местами снег
В Бурятии местами снег
Общество, 01.04.2021
В Улан-Удэ до +7 градусов 
В Иркутской области проводятся проверки по фактам подтопления домов
В Иркутской области проводятся проверки по фактам подтопления домов
Общество, 31.03.2021
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования
В Бурятии сельхозучасток зарос соснами
В Бурятии сельхозучасток зарос соснами
Общество, 31.03.2021
Собственнику грозит административная ответственность 
В Чите продлили выставку Даши Намдакова
В Чите продлили выставку Даши Намдакова
Общество, 31.03.2021
Выставка вызвала большой интерес 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^