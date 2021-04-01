В Иркутской области закрыли ещё пять ледовых переправ

Общество, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В регионе остались 34 ледовых переправы



Из-за потепления и таяниях льда на водоёмах Иркутской области активно закрываются ледовые переправы. За сутки были закрыты дороги в Усть-Кутском и Нижнеудинском районах.



Пять переправ перестали отвечать требованиям безопасности из-за напитанности льда водой и его естественного разрушения. Недопустим выезд автомобилей на переправах через реку Лену «посёлок Верхнемарково» и «Марково – Верхнемарково», а также через реку Уду – «Костино», «Заречье», «деревня Казачья Бадарановка».



На сегодня функционируют 34 ледовых переправы в Балаганском, Братском, Тайшетском, Киренском, Усть-Кутском, Тулунском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Катангском, Жигаловском, Казачинско-Ленском районах.



На закрытых ледовых дорогах установлены соответствующие дорожные знаки, запрещающие движение, шлагбаумы и иные заграждения на съездах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

