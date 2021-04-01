ТНТ покажет очередной выпуск «Comedy Баттл» с участием трио «Чива»
2 апреля в шоу «Comedy Баттл» (16+) на телеканале ТНТ начнётся второй этап, по итогам которого жюри определит тех, кто продолжит борьбу в полуфинале. В выпуске примет участие шоу «Чива» из Улан-Удэ в составе популярных в Бурятии блогеров, опытных КВНщиков Чимита Жамьянова, Валерия Гуляева и Юрия Дамбаева.
- Участие в шоу – это и хороший опыт, и возможность расширить горизонты. Теперь мы понимаем, что любой, кто хочет попасть в Comedy Баттл, может это сделать. Главное – с чего-то начать, - говорят Валера, Юра и Чимит.
Насколько удачным окажется выступление трио «Чива» из Улан-Удэ в «Comedy Баттл», узнаем в эту пятницу в 23:00 на ТНТ.
Как сообщал «Байкал-Daily», Чимит, Валерий и Юра прошли отборочный тур нового, 11-го сезона, «Comedy Баттл» не без замечаний. Первый номер жюри раскритиковало, едва не отправив бурятских юмористов домой. Ситуацию спас второй номер, который пришёлся по душе и зрителям, и судьям. Ведущий Павел Воля, провожая юмористов, пошутил, чтобы они теперь всегда начинали со второй сценки.
В этом сезоне «Comedy Баттл» как никогда много представителей Бурятии. Также отбор прошёл улан-удэнский дуэт «Вячеслав Николаев и Баир Чойбсонов». Они работают в том же рекламном агентстве, что и юмористы из трио «Чива». Дуэт показал весьма запутанный сюжет, который большинство членов жюри восприняли прохладно. От вылета представителей Бурятии спас единственный голос «за» от Юлии Ахмедовой.
В прошлом выпуске шоу «Comedy Баттл» приняли участие сразу два дуэта из Улан-Удэ «Вдвоём» и «Пурбо и Саня».
«Пурбо и Саня», которые год назад дошли до финала шоу, в этот вылетели уже в отборе. Дуэт «Вдвоём», хоть и не смог покорить всех судей, сумел пройти дальше.
Победители «Comedy Баттл» получат пять миллионов рублей.
«Чива» из Улан-Удэ поборется за выход в полуфинал «Comedy Баттл»
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