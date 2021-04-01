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В Бурятии «чёрные лесорубы» уничтожили деревьев на 1,3 млн рублей

В Бурятии «чёрные лесорубы» уничтожили деревьев на 1,3 млн рублей
Общество,  Фото:из архива
Уголовное дело передано в суд

Первый заместитель прокурора Бурятии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых жителей Еравнинского района, четверо из которых – участники организованной группы. Они обвиняются в совершении от трёх до семи эпизодов незаконной рубки леса.

По версии следствия, руководитель преступной группы подыскивал места вырубки леса, снабжал участников бензопилами, автотранспортом и тракторной техникой, обеспечивал беспрепятственный вывоз и сбыт незаконно вырубленной древесины, а также распределял криминальный доход. Для совершения одной незаконной рубки обвиняемые привлекли местного жителя.

Деятельность организованной группы пресекли сотрудники республиканского управления ФСБ и МВД.

Ущерб составил более 1,3 млн рублей. Для его возмещения суд наложил арест на принадлежащие организатору и одному из членов преступной группы две автомашины и земельный участок общей стоимостью 1,2 млн. рублей. Кроме того, в ходе расследования продана часть незаконно вырубленнй древесины на сумму 54 тысячи рублей.

«Чёрным лесорубам» грозит до семи лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Еравнинский районный суд республики, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура черные лесорубы
 
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