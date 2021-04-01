 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 апреля

31 марта

Популярное

Дари Саханова сыграет в финале международного турнира в Испании

Дари Саханова сыграет в финале международного турнира в Испании
Общество,  Фото:Зоригто Саханов
Бурятская теннисистка сыграет со спортсменкой из Швейцарии

Сегодня в испанском городе Бадалона на грунтовых кортах теннисного клуба «Tennis Clube Badalona» пройдут финальные матчи традиционного юниорского турнира XXXII Monty Tour & CT Badalona «Inrersemanal Absolut».

В финале женского одиночного разряда бурятская теннисистка Дари Саханова сыграет против первой сеяной турнира Натали Фихт(1) из Швейцарии.

Вчера в полуфинальном матче Дари Саханова в двух сетах выиграла у Чарли Эггер (4) из Австрии (6:3, 6:2). На старте матча Чарли Эггер повёл со счётом 3:1, но Дари Саханова сумела переломить ситуацию на корте, и взяла пять геймов подряд в длинных затяжных розыгрышах (6:3). Вторая половина первого сета принесла психологическое преимущество бурятской теннисистки, и она довела матч до победы во втором сете (6:2).

теннис
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Дари Саханова сыграет в финале международного турнира в Испании
Дари Саханова сыграет в финале международного турнира в Испании
Общество, 01.04.2021
Бурятская теннисистка сыграет со спортсменкой из Швейцарии
Житель Бурятии проведёт 3,5 года в колонии за оскорблении судьи
Житель Бурятии проведёт 3,5 года в колонии за оскорблении судьи
Общество, 01.04.2021
Мужчина оскорбил судью во время оглашения приговора 
В Бурятии местами снег
В Бурятии местами снег
Общество, 01.04.2021
В Улан-Удэ до +7 градусов 
В Иркутской области проводятся проверки по фактам подтопления домов
В Иркутской области проводятся проверки по фактам подтопления домов
Общество, 31.03.2021
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования
В Бурятии сельхозучасток зарос соснами
В Бурятии сельхозучасток зарос соснами
Общество, 31.03.2021
Собственнику грозит административная ответственность 
В Чите продлили выставку Даши Намдакова
В Чите продлили выставку Даши Намдакова
Общество, 31.03.2021
Выставка вызвала большой интерес 
В Улан-Удэ отметили День бездомного человека
В Улан-Удэ отметили День бездомного человека
Общество, 31.03.2021
Бездомных людей накормили и проконсультировали
Читинца вновь отправили в колонию за «пьяную» езду
Читинца вновь отправили в колонию за «пьяную» езду
Общество, 31.03.2021
Мужчина трижды привлекался к уголовной ответственности за это преступление

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^