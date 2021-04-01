Дари Саханова сыграет в финале международного турнира в Испании





Сегодня в испанском городе Бадалона на грунтовых кортах теннисного клуба «Tennis Clube Badalona» пройдут финальные матчи традиционного юниорского турнира XXXII Monty Tour & CT Badalona «Inrersemanal Absolut».В финале женского одиночного разряда бурятская теннисистка Дари Саханова сыграет против первой сеяной турнира Натали Фихт(1) из Швейцарии.Вчера в полуфинальном матче Дари Саханова в двух сетах выиграла у Чарли Эггер (4) из Австрии (6:3, 6:2). На старте матча Чарли Эггер повёл со счётом 3:1, но Дари Саханова сумела переломить ситуацию на корте, и взяла пять геймов подряд в длинных затяжных розыгрышах (6:3). Вторая половина первого сета принесла психологическое преимущество бурятской теннисистки, и она довела матч до победы во втором сете (6:2).