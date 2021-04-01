В Бурятии оштрафовали сотрудника райадминистрации

Прокуратура выявила нарушение
Как выяснила прокурорская проверка, администрацией Баунтовского эвенкийского района информация о нормативных правовых актах в сфере жилищно-коммунального хозяйства, размерах платы за пользование муниципальными жилыми помещениями в системе ГИС ЖКХ не размещена. Кроме того, в системе отсутствуют сведения о поступивших обращениях по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и результатах рассмотрения.
Руководителю районной администрации внесено представление об устранении нарушений закона, в отношении должностного лица, ответственного за размещение информации в системе ГИС ЖКХ, возбуждено административное дело.
Представление прокурора удовлетворено, администрацией приняты меры по размещению необходимой информации. Мировым судьёй судебного участка Баунтовского района виновному должностному лицу назначен штраф, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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