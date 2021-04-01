Жителям села в Бурятии начисляли плату за не вывезенный мусор

Люди обратились в прокуратуру



Жители села Итанца Прибайкальского района Бурятии обратились в прокуратуру по вопросу начисления платы за коммунальную услугу по вывозу твёрдых коммунальных отходов.



Установлено, что в нарушение правил обращения с твёрдыми коммунальными отходами, региональным оператором в 2019-2020 годах допускались нарушения графика вывоза отходов. Жителям домов по улице Заречная села Итанца производились начисления оплаты в отсутствие оказанной услуги.



Директору регионального оператора внесено представление, которое удовлетворено, собственникам семи частных жилых домов произведён перерасчет размера платы за указанную услугу на сумму 10,2 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

