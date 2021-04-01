Житель Бурятии пойдёт под суд за истязания ребёнка

По данным следствия, мужчина жил в доме на территории пригородного дачного товарищества вместе с сожительницей и её 11-летней дочерью. Девочку он бил, наказывая за мелкие провинности. Он неоднократно наносил ей удары руками по голове. Так продолжалось почти полгода.



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Заиграевского района, который обвиняется в истязании 11-летней девочки.Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре 2020 года из-за жестокого обращения в семье девочка после уроков в школе не захотела возвращаться домой. Она провела ночь в подъезде дома в Улан-Удэ и наутро направилась к знакомой местной жительнице. Женщина, зная, что ребёнка разыскивают, сразу позвонила в правоохранительные органы.- В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.