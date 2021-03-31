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Жители маленького села в Бурятии просят педагога по гимнастике

Жители маленького села в Бурятии просят педагога по гимнастике
Общество,  Фото:pixabay.com
В селе детям нечем заняться после школы

Жители Кабанского района Бурятии жалуются на нехватку педагогов дополнительного образования. Жительница села Корсаково поинтересовалась в группе «Кабанск-инфо. 24/7», есть ли возможность организовать выезд педагогов.

- Хочется, чтоб ребёнок посещал, например, рисование, танцы, гимнастику, и если нет возможности в Селенгинск и Кабанск возить. Дети малонаселённого пункта и малокомплектной школы лишены всего этого. Нельзя ли эту проблему решить? С выездом педагогов на платных услугах? – написала сельчанка.

На вопрос женщины ответил председатель комитета массовой физической культуры и спорта администрации Кабанского района Сергей Балагуров. Он пояснил, что специалистов по направлению «Гимнастика», как художественной, так и спортивной на территории района нет.

- Приглашение специалиста на платной основе из Улан-Удэ для проведения занятий на регулярной основе, не представляется возможным или является маловероятным в связи с удалённостью района и большой стоимостью данных услуг, - сказал Сергей Балагуров.
спорт дети
 
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