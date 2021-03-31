В Забайкалье военный спас девушку с эпилепсией

У пассажирки автобуса случился приступ



В Забайкальском крае военнослужащий зенитно-ракетного подразделения соединения противовоздушной обороны, ефрейтор Владимир Полетаев спас жизнь девушке. Он оказал ей первую медицинскую помощь во время приступа эпилепсии.



Владимир возвращался со службы домой на маршрутном автобусе. Неожиданно девушке на переднем сиденье стало плохо. Она запрокинула голову назад, потеряла сознание, перестала дышать. Водитель остановился, пассажиры замерли в растерянности. Единственным, кто сразу оценил обстановку и мгновенно бросился на помощь, стал военнослужащий.



Применяя знания оказания неотложной медицинской помощи, полученные по медицинской подготовке в армии, мужчина быстро провёл необходимые действия, которые помогли спасти девушку.



- Я удивился, насколько чётко и грамотно действовал парень, - признался потом водитель автобуса Евгений Муромцев. – Впервые на моих глазах человек без специального медицинского образования столь профессионально оказал первую медицинскую помощь.



Ефрейтор Владимир Полетаев проходит военную службу по контракту в должности старшего механика-водителя стартовой батареи зенитно-ракетного подразделения, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.





