В Бурятии создадут этнодеревню

Тематическая этнодеревня появится в местности Шитиловка Кяхтинского района Бурятии. На её создание выделена субсидия в 2,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.
В деревне предусмотрена большая зона досуга, русская изба, бурятская юрта, казачья, татарская, старообрядческая избы. Стоимость проекта составила свыше 3 млн рублей, из которых 2,8 млн рублей предоставляет государство. Также свои средства вложили местные предприниматели, которые создали в местности Шитиловка место отдыха для туристов и местных жителей.
Семейный бизнес супругов Краснояровых начался с открытия кафе десять лет назад. Для приготовления блюд используются продукты с личного подворья: мясо, молоко и молочные продукты, яйцо, овощи, зелень.
Через четыре года в месте массового отдыха Шитиловка открылись два круглогодичных гостевых дома. Зимой здесь действует анимационная туристская программа «В гостях у Киранского Деда Мороза». Значительную популярность он приобрёл у семей с детьми, образовательных организаций района, соседних районов.
В прошлом году началась реализация проекта «Устройство традиционного казачьего летника». На него предпринимателям был предоставлен грант 250 тыс рублей.
Устройство традиционного казачьего летника позволило создать туристический объект нового формата – с учётом аутентичности киранских казаков Кяхтинского района, их самобытной культуры, вековых традиций, этнокультурных обычаев.
В этом году получена поддержка на осуществление второй масштабной идеи - создание этнодеревни.
- Сюда приезжают большое количество людей. В 2019 году, например, здесь был Черёмуховый фестиваль. И ещё тогда была мысль, что надо людям больше рассказывать о нашей Бурятии, о народах, которые здесь живут. Мы очень рады, что идея воплощается. Надо пробовать, тем более, поддержка есть, - рассказала предприниматель Елена Красноярова.
С появлением этнодеревни станет возможна и реализация сувенирной продукции местных мастеров-умельцев.
По экспертов оценке, в 2021 году ожидается свыше четырёх тысяч туристов.