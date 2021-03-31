В Бурятии создадут этнодеревню

Тематическая этнодеревня появится в местности Шитиловка Кяхтинского района Бурятии. На её создание выделена субсидия в 2,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.



В деревне предусмотрена большая зона досуга, русская изба, бурятская юрта, казачья, татарская, старообрядческая избы. Стоимость проекта составила свыше 3 млн рублей, из которых 2,8 млн рублей предоставляет государство. Также свои средства вложили местные предприниматели, которые создали в местности Шитиловка место отдыха для туристов и местных жителей.







Устройство традиционного казачьего летника позволило создать туристический объект нового формата – с учётом аутентичности киранских казаков Кяхтинского района, их самобытной культуры, вековых традиций, этнокультурных обычаев.







По экспертов оценке, в 2021 году ожидается свыше четырёх тысяч туристов.







Семейный бизнес супругов Краснояровых начался с открытия кафе десять лет назад. Для приготовления блюд используются продукты с личного подворья: мясо, молоко и молочные продукты, яйцо, овощи, зелень.Через четыре года в месте массового отдыха Шитиловка открылись два круглогодичных гостевых дома. Зимой здесь действует анимационная туристская программа «В гостях у Киранского Деда Мороза». Значительную популярность он приобрёл у семей с детьми, образовательных организаций района, соседних районов.В прошлом году началась реализация проекта «Устройство традиционного казачьего летника». На него предпринимателям был предоставлен грант 250 тыс рублей.В этом году получена поддержка на осуществление второй масштабной идеи - создание этнодеревни.- Сюда приезжают большое количество людей. В 2019 году, например, здесь был Черёмуховый фестиваль. И ещё тогда была мысль, что надо людям больше рассказывать о нашей Бурятии, о народах, которые здесь живут. Мы очень рады, что идея воплощается. Надо пробовать, тем более, поддержка есть, - рассказала предприниматель Елена Красноярова.С появлением этнодеревни станет возможна и реализация сувенирной продукции местных мастеров-умельцев.