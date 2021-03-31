 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 марта

30 марта

Популярное

Иволгинский дацан объявил конкурс ландшафтного дизайна

Иволгинский дацан объявил конкурс ландшафтного дизайна
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«То, как выглядит главный дацан страны, – важно и для местных жителей, и для гостей», - подчеркнули в храме

В Бурятии Иволгинский дацан объявил конкурс на проект ландшафтного дизайна монастырской территории.

- Все, кто посетил Иволгинский дацан в 2021 году, отметили изменения в облике храмового комплекса. А то, как выглядит главный дацан страны, – важно и для местных жителей, и для гостей, посещающих его впервые. Руководство Иволгинского дацана приняло решение объявить конкурс для ландшафтных дизайнеров на проект дизайна монастырской территории, - сообщили в пресс-службе дацана.

Творческие идеи, предложенные дизайнеры, будут воплощены в жизнь в ближайшее время. Сейчас как раз идёт возведение главного соборного храма - Согчен дугана - и меняется облик всей территории дацана.

- Такой проект, реализованный в достаточно короткие сроки, может стать курсовой или дипломной работой для молодых дизайнеров, или будет предметом престижа для уже известных специалистов, он также навсегда останется в памяти верующих и гостей центра российского буддизма, - отмечают в Иволгинском дацане.

Ландшафтный дизайн, или ландшафтная архитектура – это искусство, находящееся на стыке трёх направлений: с одной стороны, архитектуры, строительства и проектирования, с другой стороны, ботаники, растениеводства и актуальной сейчас темы экологического подхода к проекту, и, с третьей стороны, в ландшафтном дизайне учитываются исторический, культурный и философский аспекты.

- Мы уверены, что талантливые и амбициозные дизайнеры – как уже работающие в профессии, так и начинающие – воспользуются этим шансом, чтобы заявить о себе в профессиональном сообществе и одновременно оказать помощь дацану, - отметили в пресс-службе Иволгинского дацана.

Все, кого заинтересовала информация, могут направить свои заявки с пометкой «ландшафтный дизайн» по электронной почте datsan.buryatia@yandex.ru до 20 апреля 2021 года. Затем с ними встретится ширээтэ лама (настоятель) Иволгинского дацана Аюр Цырендылыков, чтобы рассказать о пожеланиях и требованиях к будущему проекту. Претенденты смогут предложить свои работы в мае-июне 2021 года.




дацан буддизм благоустройство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ангарчанина сняли с самолёта за нецензурную брань
Ангарчанина сняли с самолёта за нецензурную брань
Общество, 31.03.2021
Мужчине грозит административная ответственность 
В Бурятии создадут этнодеревню
В Бурятии создадут этнодеревню
Общество, 31.03.2021
В этнодеревне внимание уделят и русским, и бурятам, и казакам, и татарам
Иволгинский дацан объявил конкурс ландшафтного дизайна
Иволгинский дацан объявил конкурс ландшафтного дизайна
Общество, 31.03.2021
«То, как выглядит главный дацан страны, – важно и для местных жителей, и для гостей», - подчеркнули в храме
В Бурятии показали, как СМА сказывается на маленькой Адисе
В Бурятии показали, как СМА сказывается на маленькой Адисе
Общество, 31.03.2021
«Люди зачастую не могут понять всей глубины катастрофы, происходящей с ребёнком», - поясняют родители Адисы
В Бурятии настоятель дацана предвещает засилье насекомых
В Бурятии настоятель дацана предвещает засилье насекомых
Общество, 31.03.2021
Лама озвучил неприятный прогноз по рано появившимся мухам
17 остановкам Кругобайкальской железной дороги дадут названия
17 остановкам Кругобайкальской железной дороги дадут названия
Общество, 31.03.2021
У безымянных остановочных пунктов КБЖД появятся названия
Живущий в США уроженец Бурятии выпустил книгу о ламе
Живущий в США уроженец Бурятии выпустил книгу о ламе
Общество, 31.03.2021
История, которую описал Дорж Бату, тесно связана с его детством
В Кяхте детсад переедет из векового здания в новое
В Кяхте детсад переедет из векового здания в новое
Общество, 31.03.2021
Строительство проинспектировал глава Бурятии
Улан-удэнцы жалуются на небезопасные дороги
Улан-удэнцы жалуются на небезопасные дороги
Общество, 31.03.2021
После зимы с дорог исчезают дорожные разметки 
Бурятские СОБРовцы вошли в лучших снайперов России
Бурятские СОБРовцы вошли в лучших снайперов России
Общество, 31.03.2021
Снайперы соревновались в Новосибирской области
В Бурятии прошёл смотр готовности к пожарам и паводкам
В Бурятии прошёл смотр готовности к пожарам и паводкам
Общество, 31.03.2021
Смотр состоялся в Джидинском районе
В Башкирии фермер выстроил из лошадей надпись «Буряты»
В Башкирии фермер выстроил из лошадей надпись «Буряты»
Общество, 31.03.2021
Таким образом он презентовал свой табун бурятским коневодам
В Улан-Удэ самовольщики захватывают до 10 соток
В Улан-Удэ самовольщики захватывают до 10 соток
Общество, 31.03.2021
Обмеры самовольно занятых участков провели при помощи геодезического оборудования.

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^