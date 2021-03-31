Иволгинский дацан объявил конкурс ландшафтного дизайна

«То, как выглядит главный дацан страны, – важно и для местных жителей, и для гостей», - подчеркнули в храме



В Бурятии Иволгинский дацан объявил конкурс на проект ландшафтного дизайна монастырской территории.



- Все, кто посетил Иволгинский дацан в 2021 году, отметили изменения в облике храмового комплекса. А то, как выглядит главный дацан страны, – важно и для местных жителей, и для гостей, посещающих его впервые. Руководство Иволгинского дацана приняло решение объявить конкурс для ландшафтных дизайнеров на проект дизайна монастырской территории, - сообщили в пресс-службе дацана.



Творческие идеи, предложенные дизайнеры, будут воплощены в жизнь в ближайшее время. Сейчас как раз идёт возведение главного соборного храма - Согчен дугана - и меняется облик всей территории дацана.



- Такой проект, реализованный в достаточно короткие сроки, может стать курсовой или дипломной работой для молодых дизайнеров, или будет предметом престижа для уже известных специалистов, он также навсегда останется в памяти верующих и гостей центра российского буддизма, - отмечают в Иволгинском дацане.



Ландшафтный дизайн, или ландшафтная архитектура – это искусство, находящееся на стыке трёх направлений: с одной стороны, архитектуры, строительства и проектирования, с другой стороны, ботаники, растениеводства и актуальной сейчас темы экологического подхода к проекту, и, с третьей стороны, в ландшафтном дизайне учитываются исторический, культурный и философский аспекты.



- Мы уверены, что талантливые и амбициозные дизайнеры – как уже работающие в профессии, так и начинающие – воспользуются этим шансом, чтобы заявить о себе в профессиональном сообществе и одновременно оказать помощь дацану, - отметили в пресс-службе Иволгинского дацана.



Все, кого заинтересовала информация, могут направить свои заявки с пометкой «ландшафтный дизайн» по электронной почте datsan.buryatia@yandex.ru до 20 апреля 2021 года. Затем с ними встретится ширээтэ лама (настоятель) Иволгинского дацана Аюр Цырендылыков, чтобы рассказать о пожеланиях и требованиях к будущему проекту. Претенденты смогут предложить свои работы в мае-июне 2021 года.









