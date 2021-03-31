При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования
На территориях Иркутска, населённых пунктов Иркутского, Усольского районов области из-за таяния снега произошло подтопление приусадебных участков и жилых домов. Администрациями муниципальных образований с участием аварийно-спасательных служб, подразделений ГУ МЧС по Иркутской области принимаются меры для устранения последствий. Введены специальные режимы функционирования.
- Органами прокуратуры организовано проведение проверок полноты исполнения полномочий органами местного самоуправления по решению вопросов местного значения, в том числе о защите населения и территорий от ЧС, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.
По итогам проверок при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ход и результаты проверок поставлены на контроль прокуратуры области.
В Иркутской области проводятся проверки по фактам подтопления домов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Собственнику грозит административная ответственность
Выставка вызвала большой интерес
Темой праздника станет Байкал
В селе детям нечем заняться после школы
Уголовное дело направлено в суд
Бездомных людей накормили и проконсультировали
Мужчина трижды привлекался к уголовной ответственности за это преступление
Мужчине грозит административная ответственность
В Бурятии завершилось масштабное учение по управлению авиацией и войсками ПВО
У пассажирки автобуса случился приступ
В этнодеревне внимание уделят и русским, и бурятам, и казакам, и татарам
«То, как выглядит главный дацан страны, – важно и для местных жителей, и для гостей», - подчеркнули в храме
«Люди зачастую не могут понять всей глубины катастрофы, происходящей с ребёнком», - поясняют родители Адисы
Лама озвучил неприятный прогноз по рано появившимся мухам
У безымянных остановочных пунктов КБЖД появятся названия