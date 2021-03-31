В Иркутской области проводятся проверки по фактам подтопления домов

Общество, Фото: из архива

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования



На территориях Иркутска, населённых пунктов Иркутского, Усольского районов области из-за таяния снега произошло подтопление приусадебных участков и жилых домов. Администрациями муниципальных образований с участием аварийно-спасательных служб, подразделений ГУ МЧС по Иркутской области принимаются меры для устранения последствий. Введены специальные режимы функционирования.



- Органами прокуратуры организовано проведение проверок полноты исполнения полномочий органами местного самоуправления по решению вопросов местного значения, в том числе о защите населения и территорий от ЧС, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.



По итогам проверок при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.



Ход и результаты проверок поставлены на контроль прокуратуры области.

