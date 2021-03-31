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В Иркутской области проводятся проверки по фактам подтопления домов

В Иркутской области проводятся проверки по фактам подтопления домов
Общество,  Фото:из архива
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования

На территориях Иркутска, населённых пунктов Иркутского, Усольского районов области из-за таяния снега произошло подтопление приусадебных участков и жилых домов. Администрациями муниципальных образований с участием аварийно-спасательных служб, подразделений ГУ МЧС по Иркутской области принимаются меры для устранения последствий. Введены специальные режимы функционирования.

- Органами прокуратуры организовано проведение проверок полноты исполнения полномочий органами местного самоуправления по решению вопросов местного значения, в том числе о защите населения и территорий от ЧС, - сообщили в прокуратуре Иркутской области.

По итогам проверок при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ход и результаты проверок поставлены на контроль прокуратуры области.
подтопление
 
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