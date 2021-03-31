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В Бурятии настоятель дацана предвещает засилье насекомых

В Бурятии настоятель дацана предвещает засилье насекомых
Общество, 
Лама озвучил неприятный прогноз по рано появившимся мухам

Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) поделился предположением о засилье насекомых и болезней от них в этом году.

- Сегодня 29 марта. Уже у нас тут мухи летают, хотя ещё снег лежит. В этом году мух, клещей, пауков, змей, лягушек, всяких микроорганизмов, вирусов, бактерий, кажется, будет много. Думаю, что нынче их будет очень много, - говорит он на видео.


Еши Намжил лама интересно и доступно рассказывает в социальных сетях об основах буддизма и бурятских традициях. Недавно он подробно поведал о древних бурятских традициях в бракосочетании, объяснив, чем плохи гражданские браки.
дацан буддизм
 
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