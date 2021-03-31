В Бурятии настоятель дацана предвещает засилье насекомых

- Сегодня 29 марта. Уже у нас тут мухи летают, хотя ещё снег лежит. В этом году мух, клещей, пауков, змей, лягушек, всяких микроорганизмов, вирусов, бактерий, кажется, будет много. Думаю, что нынче их будет очень много, - говорит он на видео.







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