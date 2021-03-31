Собственнику грозит административная ответственность
Управлением Россельхознадзора проведена внеплановая проверка в отношении собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 19,5 га, расположенного в Кабанском районе Бурятии.
Выяснилось, что земля зарастает соснами.
- На участке не выявлено признаков сельскохозяйственного использования (обработки почвы, сенокошения, осуществления животноводства, садоводства, прочих видов сельскохозяйственного производства), также отсутствуют признаки осуществления мероприятий по воспроизводству плодородия (проведение агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных, противоэрозионных и иных мероприятий), сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Кроме того, собственник не выполняет мероприятия противопожарного режима. Правообладатели земельных участков сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите угодий от зарастания сорняками и своевременно проводить сенокос.
В отношении владельца земельного участка возбуждено дело об административном нарушении.
В Бурятии сельхозучасток зарос соснами
Общество, Фото:
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