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В Бурятии сельхозучасток зарос соснами

В Бурятии сельхозучасток зарос соснами
Общество,  Фото:Управления Россельхознадзора
Собственнику грозит административная ответственность

Управлением Россельхознадзора проведена внеплановая проверка в отношении собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 19,5 га, расположенного в Кабанском районе Бурятии.

Выяснилось, что земля зарастает соснами.

- На участке не выявлено признаков сельскохозяйственного использования (обработки почвы, сенокошения, осуществления животноводства, садоводства, прочих видов сельскохозяйственного производства), также отсутствуют признаки осуществления мероприятий по воспроизводству плодородия (проведение агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных, противоэрозионных и иных мероприятий), сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Кроме того, собственник не выполняет мероприятия противопожарного режима. Правообладатели земельных участков сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите угодий от зарастания сорняками и своевременно проводить сенокос.

В отношении владельца земельного участка возбуждено дело об административном нарушении. 
Россельхознадзор
 
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