В Бурятии сельхозучасток зарос соснами

Общество, Фото: Управления Россельхознадзора

Собственнику грозит административная ответственность



Управлением Россельхознадзора проведена внеплановая проверка в отношении собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 19,5 га, расположенного в Кабанском районе Бурятии.



Выяснилось, что земля зарастает соснами.



- На участке не выявлено признаков сельскохозяйственного использования (обработки почвы, сенокошения, осуществления животноводства, садоводства, прочих видов сельскохозяйственного производства), также отсутствуют признаки осуществления мероприятий по воспроизводству плодородия (проведение агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных, противоэрозионных и иных мероприятий), сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Кроме того, собственник не выполняет мероприятия противопожарного режима. Правообладатели земельных участков сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите угодий от зарастания сорняками и своевременно проводить сенокос.



В отношении владельца земельного участка возбуждено дело об административном нарушении.

