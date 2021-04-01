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01 апреля

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В Бурятии местами снег

В Бурятии местами снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Улан-Удэ до +7 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 1 апреля северной половине республики местами небольшой снег, по южной половине без осадков. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -13,-18, днём +4,+9, местами от -2 до +3.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 8-13 м/с. Температура ночью -4,-6, днём +5,+7.
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