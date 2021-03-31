В Чите продлили выставку Даши Намдакова

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Выставка вызвала большой интерес



В музейно-выставочном центре Забайкальского края продлена выставка работ известного скульптора Даши Намдакова.



- Экспозиция бронзовых скульптур знаменитого мастера вызвала ожидаемый интерес. По многочисленным просьбам читинцев и гостей города были достигнуты договорённости с Арт-фондом Даши Намдакова о продлении выставки до 3 мая, – рассказала директор музейно-выставочного центра Дина Корсун.



В музее также сообщили, что экспозицию посетили более четырёх тысяч забайкальцев. Книга отзывов хранит десятки ярких впечатлений и восторженных эмоций от просмотра уникальных произведений.



Выставка Даши Намдакова начала свою работу с 3 февраля. На ней представлено более 30 произведений разных лет – станковая скульптура, малая пластика и декоративное искусство. По словам специалистов, работы скульптора отличают академически правильная пластика, ёмкость и выразительность образов, точный рисунок движений, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

