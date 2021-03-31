В Иркутской области Сурхарбан пройдёт в посёлке Новонукутский





24-26 июня в посёлке Новонукутский пройдёт областной культурно-спортивный праздник «Сурхарбан – 2021». В первый день мероприятия состоится фестиваль КВН, в котором примут участие команды муниципальных районов Иркутской области.Торжественное открытие «Сурхарбана» пройдёт 25 июня на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Унга-Арена». Об этом сообщил заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев на совещании с мэрами муниципальных образований УОБО.– 2021 год в регионе указом губернатора Иркутской области Игоря Кобзева объявлен Годом Байкала, поэтому открытие культурно-спортивного праздника будет проходить под общей темой «Вблизи могучего Байкала…». В театрализации примут участие фольклорные и хореографические коллективы Нукутского района и артисты государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы». Всего в театрализованном представлении задействуют около 300 человек. На стадионе будет установлена юрта со стационарной выставкой, а также планшетная выставка, посвящённая известным борцам Усть-Ордынского Бурятского округа, – отметил руководитель администрации УОБО.Также здесь состоится областной смотр-конкурс народных хореографических коллективов «В мире танца», посвящённый 85-летию легендарного хореографа Артура Арзаева. В конкурсе примут участие творческие коллективы муниципальных районов Иркутской области.Спортивная программа будет представлена 11 видами спорта: бурятская национальная борьба, стрельба из бурятского национального лука, конный спорт, лёгкая атлетика, футбол, гиревой спорт, волейбол, бурятские шахматы «шатар», шахматы, шашки и национальная игра в кости «шагай наадан». Итоги «шагай наадана», который входит в список нематериальных сокровищ ЮНЕСКО, впервые войдут в общекомандный зачёт.Анатолий Прокопьев сообщил, что изменится формат проведения некоторых соревнований по национальным видам спорта. Планируется, что официальные открытия таких зрелищных видов спорта, как конные скачки и бурятская национальная борьба, будут начинаться с театрализованных представлений.После окончания конкурсных программ и спортивных состязаний «Сурхарбана-2021» по традиции состоится концерт государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы».В рамках совещания с мэрами также обсуждался вопрос проведения областного школьного «Сурхарбана», который пройдёт в селе Баяндай в августе этого года. Школьный «Сурхарбан» проводится в регионе с 2017 года, сообщили в пресс-службе областного правительства.