У безымянных остановочных пунктов КБЖД появятся названия
17 остановочных пунктов, расположенных на Кругобайкальской железной дороге, с 1 апреля изменят своё название. Новые имена получат все остановки с указанием километра, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Топонимы образованы в соответствии с привязкой к географическим объектам и населенным пунктам, с которыми ассоциируется историческая магистраль:
74-й км – Малый Баранчик
79-й км – Серебряный Ключ
80-й км – Лиственичный
94-й км – Речка Пыловка
98-й км – Хвойная
102-й км – Шумиха
106-й км – Ивановка
107-й км – Пономарёвка
110-й км – Половинная
120-й км – Речка Маритуйка
123-й км – Киркирей
126-й км – Колокольный
129-й км – Баклань
134-й км – Пыловка
139-й км – Малая Крутая Губа
149-й км – Старая Ангасолка
154-й км – Галерея Сосновая
Кроме того, на 103 км участка Слюдянка-1 – Байкал открылся новый остановочный пункт, получивший название Итальянская стенка.
17 остановкам Кругобайкальской железной дороги дадут названия
Общество, Фото:
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