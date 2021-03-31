17 остановкам Кругобайкальской железной дороги дадут названия

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

У безымянных остановочных пунктов КБЖД появятся названия



17 остановочных пунктов, расположенных на Кругобайкальской железной дороге, с 1 апреля изменят своё название. Новые имена получат все остановки с указанием километра, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Топонимы образованы в соответствии с привязкой к географическим объектам и населенным пунктам, с которыми ассоциируется историческая магистраль:



74-й км – Малый Баранчик

79-й км – Серебряный Ключ

80-й км – Лиственичный

94-й км – Речка Пыловка

98-й км – Хвойная

102-й км – Шумиха

106-й км – Ивановка

107-й км – Пономарёвка

110-й км – Половинная

120-й км – Речка Маритуйка

123-й км – Киркирей

126-й км – Колокольный

129-й км – Баклань

134-й км – Пыловка

139-й км – Малая Крутая Губа

149-й км – Старая Ангасолка

154-й км – Галерея Сосновая



Кроме того, на 103 км участка Слюдянка-1 – Байкал открылся новый остановочный пункт, получивший название Итальянская стенка.





