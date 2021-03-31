В Кяхте детсад переедет из векового здания в новое

В настоящий момент идут работы по устройству перекрытия первого этажа. Строительство будет завершено в августе.







Сегодня, 30 марта, глава Бурятии Алексей Цыденов проинспектировал ход строительства детского сада в городе Кяхта. Поручение о его строительстве глава дал по итогам рабочей поездки в Кяхтинский район в 2019 году.- Средства на строительство детского сада выделены в рамках реализации нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Стоимость объекта составляет свыше 207 млн рублей, - сообщили в пресс-службе правительстве Бурятии.Жители города Кяхта ждут новый детский сад несколько десятилетий. Старое здание дошкольного учреждения относится к историческим зданиям и стоит больше века. Оно не соответствует современным требованиям по организации образовательного процесса.Ровно год назад получено положительное заключение проектной документации, проведена экологическая экспертиза и начались строительные работы.Двухэтажное здание будущего детского сада займёт площадь свыше трех тысяч кв. м. В полностью благоустроенных помещениях смогут заниматься 150 детей в шести группах.