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В Кяхте детсад переедет из векового здания в новое

В Кяхте детсад переедет из векового здания в новое
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Строительство проинспектировал глава Бурятии

Сегодня, 30 марта, глава Бурятии Алексей Цыденов проинспектировал ход строительства детского сада в городе Кяхта. Поручение о его строительстве глава дал по итогам рабочей поездки в Кяхтинский район в 2019 году.

В настоящий момент идут работы по устройству перекрытия первого этажа. Строительство будет завершено в августе.


- Средства на строительство детского сада выделены в рамках реализации нацпроекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Стоимость объекта составляет свыше 207 млн рублей, - сообщили в пресс-службе правительстве Бурятии.

Жители города Кяхта ждут новый детский сад несколько десятилетий. Старое здание дошкольного учреждения относится к историческим зданиям и стоит больше века. Оно не соответствует современным требованиям по организации образовательного процесса.

Ровно год назад получено положительное заключение проектной документации, проведена экологическая экспертиза и начались строительные работы.

Двухэтажное здание будущего детского сада займёт площадь свыше трех тысяч кв. м. В полностью благоустроенных помещениях смогут заниматься 150 детей в шести группах.


детские сады
 
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