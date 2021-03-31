Уголовное дело направлено в суд
Тайшетской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении четырёх жителей Иркутской области. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в разбое и грабеже.
Следствием установлено, что в марте 2020 года пятеро мужчин, в возрасте от 27 до 39 лет, будучи осведомлёнными о длительном отъезде семейной пары местных предпринимателей, спланировали хищение принадлежащего им имущества. Трое мужчин, одев маски, проникли в жилой дом и совершили разбойное нападение на 61-летнюю женщину и 15-летнего ребенка. Угрожая, вынудили женщину открыть два сейфа, из которых похитили денежные средства, а также иное имущество, находящееся в доме, на общую сумму свыше 4 млн рублей. После чего преступники скрылись на машине, в которой их ожидали двое соучастников.
В настоящее время уголовное дело направлено в Тайшетский городской суд для рассмотрения по существу.
В отношении пятого соучастника преступлений обвинительное заключение утверждено межрайонной прокуратурой ранее в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве. Уголовное дело находится на рассмотрении в Тайшетском городском суде, сообщили в прокуратуре Иркутской области.
Четверых мужчин будут судить за нападение на дом бизнесмена в Тайшете
Общество, Фото:
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