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Читинца вновь отправили в колонию за «пьяную» езду

Читинца вновь отправили в колонию за «пьяную» езду
Общество,  Фото:pixabay.com.
Мужчина трижды привлекался к уголовной ответственности за это преступление

30-летний читинец обвиняется в управлении автомобилем в нетрезвом виде.

Суд установил, что мужчина уже трижды привлекался к уголовной ответственности за «пьяное» вождение и отбывал реальное наказание в колонии-поселении. Вместе с тем в ноябре 2020 года он вновь был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы на территории Черновского района Читы, которые установили факт управления автомобилем в состоянии опьянения.

- Суд назначил водителю наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с последующим лишением права управления транспортными средствами на 3 года. При этом лишение свободы он должен отбывать в исправительной колонии общего режима, поскольку ранее отбытое наказание в колонии-поселении не достигло цели исправления осуждённого и предупреждения совершения им новых преступлений, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Приговор в законную силу не вступил.
прокуратура суд Забайкальский край
 
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