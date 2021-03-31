Мужчина трижды привлекался к уголовной ответственности за это преступление
30-летний читинец обвиняется в управлении автомобилем в нетрезвом виде.
Суд установил, что мужчина уже трижды привлекался к уголовной ответственности за «пьяное» вождение и отбывал реальное наказание в колонии-поселении. Вместе с тем в ноябре 2020 года он вновь был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы на территории Черновского района Читы, которые установили факт управления автомобилем в состоянии опьянения.
- Суд назначил водителю наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с последующим лишением права управления транспортными средствами на 3 года. При этом лишение свободы он должен отбывать в исправительной колонии общего режима, поскольку ранее отбытое наказание в колонии-поселении не достигло цели исправления осуждённого и предупреждения совершения им новых преступлений, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Приговор в законную силу не вступил.
Читинца вновь отправили в колонию за «пьяную» езду
Общество, Фото:
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