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Ангарчанина сняли с самолёта за нецензурную брань

Ангарчанина сняли с самолёта за нецензурную брань
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчине грозит административная ответственность

Транспортные полицейские привлекли к ответственности пассажира за мелкое хулиганство в аэропорту города Иркутска.

В дежурную часть Иркутского линейного отдела на воздушном транспорте поступило сообщение о том, что к борту воздушного судна сообщением «Иркутск-Москва» вызывают наряд полиции.

Установлено, что 55-летний житель города Ангарск выражался грубой нецензурной бранью. В результате нарушитель был отстранён от полёта, в отношении него составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Пассажиру грозит штраф до тысячи рублей или арест на срок до 15 суток, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Иркутск
 
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