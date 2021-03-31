Ангарчанина сняли с самолёта за нецензурную брань

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчине грозит административная ответственность



Транспортные полицейские привлекли к ответственности пассажира за мелкое хулиганство в аэропорту города Иркутска.



В дежурную часть Иркутского линейного отдела на воздушном транспорте поступило сообщение о том, что к борту воздушного судна сообщением «Иркутск-Москва» вызывают наряд полиции.



Установлено, что 55-летний житель города Ангарск выражался грубой нецензурной бранью. В результате нарушитель был отстранён от полёта, в отношении него составлен административный протокол за мелкое хулиганство. Пассажиру грозит штраф до тысячи рублей или арест на срок до 15 суток, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

