На стадионе БГУ провели необычную игру
В Бурятии несовершеннолетние, состоящие на учёте в уголовно-исполнительной инспекции, приняли участие в гражданско-патриотической игре.
Участвовали пять команд, в которые входили студенты разных учебных заведений, волонтёры и подростки, состоящие на учёте в инспекции, сообщили в УФСИН по Бурятии.
Игра представляет собой серию теоретических и спортивных конкурсов, в которых последовательно участвуют команды. Для спортивного этапа организаторы построили на территории стадиона Бурятского государственного университета полосу препятствий. В спортивных этапах участники преодолевали верёвочную переправу, забирались по отвесной скале, перелазили через стену из покрышек, пробирались через покрышечный лаз. Кроме этого команды выполняли задание с молотом, прыгали через большую скакалку и коллективно качали пресс.
В теоретический пласт заданий вошли решение логических задач и викторина по истории. Также участники игры узнали о символике России, об её значении, попробовали исполнить гимн России и Республики Бурятия.
После награждения победителей руководитель центра патриотического воспитания «Братство народов» Юрий Афанасьев провел с подростками просветительскую беседу.
В Бурятии стоящие на учёте подростки прошли полосу препятствий
Общество, Фото:
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