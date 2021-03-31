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Улан-удэнцы жалуются на небезопасные дороги

Улан-удэнцы жалуются на небезопасные дороги
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
После зимы с дорог исчезают дорожные разметки

Сегодня представители Общественного народного фронта (ОНФ) провели рейд по мониторингу дорожной безопасности. Первым объектом стал Дом творчества Железнодорожного района Улан-Удэ на улице Хахалова, 3. Помимо разбитых дорог, здесь обнаружили отсутствие дорожных знаков, предупреждающих водителей об образовательном учреждении – «Дети», или информационных табличек.

- Возле объектов учреждения дополнительного образования на проезжей части должны быть установлены предупреждающие знаки. В лучшем случае – это технические устройства для снижения скорости транспортного потока. Это искусственные дорожные неровности. Здесь ни на улице Хахалова, ни на улице Революции 1905 года они не установлены, - сказал эксперт ОНФ по безопасности дорожного движения Саян Будаев. – Мы просим установить здесь предупреждающие знаки.

По ГОСТу такие знаки должны быть установлены возле любого образовательного учреждения, будь то школа, детский сад, спортшкола, учреждения дополнительного образования.







Возле Дома творчества Октябрьского района на проспекте Строителей «зебра» есть, однако за зиму она стёрлась с дорожного полотна. Кроме того, «лежачий полицейский» здесь почти вровень с дорогой и фактически не выполняет свою функцию – автомобилисты не сбрасывают скорость, приближаясь к нему. Также этот пешеходный переход не освещён. Фонари есть чуть дальше этой «зебры», но из-за поворота водители могут не заметить пешеходов на не освещённом участке дороги.

Представители МБУ «Горсвет» заверили, что здесь освещение появится.

- Мы делали на той неделе делали объезд по пешеходным переходам с комитетом по транспорту, комитетом городского хозяйства. Сюда тоже выезжали. Здесь запланирован монтаж опоры, светильника светодиодного, - сообщили представители МБУ «Горсвет».





 
 

Исчезла «зебра» с дорожного полотна на улице Жердева вблизи дома 77, микрорайон Сосновка. Здесь, по словам местных жителей, автомобилисты не снижают скорость, не уступают дорогу, особенно детям. Эта дорога связывает жителей Сосновки с остановками, магазинами, школами и другими объектами.


 

Проблема лихачей волнует и жителей микрорайона Южный. На остановке «Берёзка» также стёрлась «зебра», отсутствует «лежачий полицейский». Местные жители жалуются, что автомобилисты здесь не сбавляют скорость и даже случались ДТП на этом участке дороги.





По итогам рейда в ОНФ заявили, что будут контролировать выявленные нарушения.

- Был выявлен ряд недочётов –это отсутствие знаков, отсутствие дорожных неровностей, освещения. Будем выходить на ответственные комитеты, проговаривать, писать запросы. Возле всех общеобразовательных учреждений мы уже проезжали, всё это обследовали, составлена своеобразная дорожная карта, где были выявлены ряд нарушений и направлены в администрацию города, районов, - прокомментировал координатор дорожной инспекции ОНФ/карта убитых дорог Анатолий Мухамедчин.

Он сообщил, что в дальнейшем проследят за качеством и временем устранения недочётов.

ОНФ дороги
 
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