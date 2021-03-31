Бурятские СОБРовцы вошли в лучших снайперов России

Снайперы соревновались в Новосибирской области



Сотрудники бурятского СОБР вошли в десятку лучших снайперов России.



Соревнования среди снайперских пар сил специального назначения Росгвардии проходили на базе учебного центра «Горный» Новосибирской области. Организатором турнира и членом судейской коллегии выступил Герой России майор Виталий Бабаков. В соревнованиях приняли участие 88 стрелков из подразделений специального назначения Сибирского, Восточного и Уральского округов войск национальной гвардии.



Соревнования проходили в течение пяти дней. Снайперы отрабатывали приёмы обращения с оптическими приборами наблюдения и совершенствовали свое мастерство в стрельбе из снайперских винтовок на дистанциях от 300 до 750 метров.



На первом этапе соревнований каждому стрелку предстояло выполнить семь упражнений, совершив индивидуальную стрельбу. Во втором этапе – командном, соревнования шли среди снайперских пар. Команды, выполнившие квалификационные упражнения, переходили к решению сложных огневых задач и ночной стрельбе.



В третьем этапе – снайперской дуэли, встретились шестнадцать команд, набравших наибольшее количество баллов на предыдущем этапе.



По итогам соревнований среди снайперских пар команда СОБР управления Росгвардии по Республике Бурятия вошла в десятку лучших. В индивидуальной стрельбе сотрудник СОБР «Барс» занял II место среди подразделений Восточного округа войск национальной гвардии.





