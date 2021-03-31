В Бурятии прошёл смотр готовности к пожарам и паводкам

Сегодня в Джидинском районе Бурятии проводится мероприятие по подготовке к пожароопасному сезону и организации защиты населённых пунктов от пожаров и паводков. Руководит сбором зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.





Организована демонстрация техники и оборудования.











В Джидинском районе расположено 22 муниципальных образования, 37 населённых пунктов, а живёт более 23 тысяч человек. Три населённых пункта этого района подвержены угрозе перехода лесных пожаров – это сёла Алцак, Улзар и улус Верхний Торей. Село Большой Нарын подвержено переходу ландшафтных пожаров.Также ежегодно паводкам подвержены семь сёл Джидинского района, именно поэтому так важно усиленно готовиться к периодам пожаров и подтоплений.На смотр готовности 2021 года привлечено 194 человека и 28 единиц техники.