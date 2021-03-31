В Башкирии фермер выстроил из лошадей надпись «Буряты»

Башкирский фермер Хасан Идиятуллин встретил гостей из Бурятии национальными угощениями и подарками. Свой знаменитый табун он презентовал коллегам оригинальным способом, выстроив на пастбище надпись «Буряты» из лошадей.







- Делегация руководителей коневодческих хозяйств Бурятии 28 марта приехала в Иглинский район, к фермеру Хасану Идиятуллину. Коневоды прибыли с практической целью - перенять опыт и закупить лошадей нашей знаменитой башкирской породы, - сообщили в пресс-службе минсельхоза Башкортостана.Бурятские коневоды на первом этапе намерены приобрести около 40 голов, как говорится, на племя.- Сейчас мы предметно рассматриваем вашу породу для разведения, так как наслышаны о её выносливости, стойкости к морозам, но самое главное – об экономической эффективности её разведения, – рассказал председатель конезавода «Ульдурга» Булат Будажанаев.Он подчеркнул, что Башкортостан занимает одно из лидирующих положений в России по поголовью лошадей, и здесь есть чему поучиться.У Хасана Идиятуллина одно из крупнейших племенных, коневодческих хозяйств в республике. Его сын и главный помощник Сагитзян активно ведёт страничку в Instagram, а также YouTube-канал, где подробно рассказывает о тонкостях разведения лошадей. Поголовье самой настоящей, башкирской породы в их хозяйстве насчитывает более 1000 лошадей.Всего в республике зарегистрировано 13 племенных организаций по разведению лошадей различных пород, из них 11 – разводят именно башкирскую лошадь. Общая численность племенного поголовья башкирской породы в республике составляет 7,5 тысяч. Лошади башкирской породы, как правило, достигают 1,5 метра в холке и отличаются крепким телосложением и неприхотливостью в еде. Животное стойко переносит всевозможные трудности, не боится сильных морозов и глубокого снега.