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В Башкирии фермер выстроил из лошадей надпись «Буряты»

В Башкирии фермер выстроил из лошадей надпись «Буряты»
Общество, 
Таким образом он презентовал свой табун бурятским коневодам

Башкирский фермер Хасан Идиятуллин встретил гостей из Бурятии национальными угощениями и подарками. Свой знаменитый табун он презентовал коллегам оригинальным способом, выстроив на пастбище надпись «Буряты» из лошадей.


- Делегация руководителей коневодческих хозяйств Бурятии 28 марта приехала в Иглинский район, к фермеру Хасану Идиятуллину. Коневоды прибыли с практической целью - перенять опыт и закупить лошадей нашей знаменитой башкирской породы, - сообщили в пресс-службе минсельхоза Башкортостана.

Бурятские коневоды на первом этапе намерены приобрести около 40 голов, как говорится, на племя.

- Сейчас мы предметно рассматриваем вашу породу для разведения, так как наслышаны о её выносливости, стойкости к морозам, но самое главное – об экономической эффективности её разведения, – рассказал председатель конезавода «Ульдурга» Булат Будажанаев.

Он подчеркнул, что Башкортостан занимает одно из лидирующих положений в России по поголовью лошадей, и здесь есть чему поучиться.

У Хасана Идиятуллина одно из крупнейших племенных, коневодческих хозяйств в республике. Его сын и главный помощник Сагитзян активно ведёт страничку в Instagram, а также YouTube-канал, где подробно рассказывает о тонкостях разведения лошадей. Поголовье самой настоящей, башкирской породы в их хозяйстве насчитывает более 1000 лошадей.

Всего в республике зарегистрировано 13 племенных организаций по разведению лошадей различных пород, из них 11 – разводят именно башкирскую лошадь. Общая численность племенного поголовья башкирской породы в республике составляет 7,5 тысяч. Лошади башкирской породы, как правило, достигают 1,5 метра в холке и отличаются крепким телосложением и неприхотливостью в еде. Животное стойко переносит всевозможные трудности, не боится сильных морозов и глубокого снега.
фермеры коневодство лошади
 
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