Обмеры самовольно занятых участков провели при помощи геодезического оборудования.
Накануне, 30 марта, в микрорайоне Сокол по улице Номинская в Улан-Удэ состоялся рейд по проверке соблюдения норм земельного законодательства. Проверили восемь собственников земельных участков. У всех были выявлены нарушения, сообщили в администрации города.
Площадь самовольно занятых земельных участков составляет от 51 кв.м до 1006 кв.м. Обмеры проводились с помощью применения геодезического оборудования.
- Основные виды нарушений земельного законодательства в Улан-Удэ – это самовольное занятие земельных участков и нецелевое использование земельного участка. Горожане, использующие земельные участки без правоустанавливающих документов будут привлечены к административной ответственности, - сообщил начальник отдела земельного контроля комитета по управлению имуществом и землепользованию Геннадий Гуруев.
За самовольное занятие земельного участка предусмотрена административная ответственность по ст. 7.1. КоАП РФ, с наложением административного штрафа в размере от 5 тысяч рублей. За использование земельного участка вне соответствия с его целевым назначением также предусмотрен штраф, сумма штрафа зависит от кадастровой стоимости используемого земельного участка.
Как сообщал «Байкал-Daily», проблема самоволок в Улан-Удэ давняя. В последний раз дома самовольщиков показательно сносили ещё в 2015 году. Местом действия стал Левый берег. Тогда самовольщики и сочувствующие им устроили бунт, бросаясь на приставов, закидывая их камнями и угрозами наслать смерть с помощью шаманов.
В Улан-Удэ самовольщики захватывают до 10 соток
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