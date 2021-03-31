 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 марта

30 марта

Популярное

Юные тхэквондисты Бурятии завоевали 14 чемпионата ДФО

Юные тхэквондисты Бурятии завоевали 14 чемпионата ДФО
Общество,  Фото:pixabay.com
Команда Бурятии заняла второе общекомандное место

На прошлой неделе в Хабаровске прошли Дальневосточные игры боевых искусств. Масштабные соревнования собрали 1500 спортсменов со всего Дальнего Востока. Три дня спортсмены соревновались за звание сильнейших в 13 видах боевых искусств. По итогам игр у команды Бурятии 14 медалей, сообщили в минспорта республики.

В рамках Дальневосточных игр боевых искусств состоялись чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по тхэквондо ГТФ. Бурятские тхэквондисты завоевали 14 медалей и заняли второе общекомандное место.

Победители и призёры соревнований:

1 место - Алдар Хамаганов в дисциплине спарринг в в/к до 40 кг;
1 место - Номина Хандажапова в дисциплинах спарринг в в/к до 50 кг и хьёнг (формальные комплексы);
1 и 2 место - Алина Федорова, в дисциплинах хьёнг (формальные комплексы) и спарринг в в/к до 64 кг;
2 место - Анна Цыремпилова, в дисциплине спарринг в в/к до 55 кг;
2 место - Илья Тараторин, в дисциплине спарринг в в/к до 65 кг;
2 и 3 место - Дмитрий Ловкий, в дисциплинах спарринг в в/к до 60 кг и хьёнг (формальные комплексы);
2 и 3 место - Арина Мальцева, в дисциплине спарринг в в/к и до 58 кг и хьёнг (формальные комплексы);
2 и 3 место - Алина Ширипнимбуева, в дисциплине спарринг в в/к до 58 кг. и хьёнг (формальные комплексы);
3 место - Даниил Наталин, в дисциплине спарринг в в/к свыше 65 кг.

Артем Воронцов, Даниил Иванов, Ринчин Доржиев были награждены дипломами «За волю к победе».
спорт тхэквон-до чемпионат ДФО
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ самовольщики захватывают до 10 соток
В Улан-Удэ самовольщики захватывают до 10 соток
Общество, 31.03.2021
Обмеры самовольно занятых участков провели при помощи геодезического оборудования.
Юные тхэквондисты Бурятии завоевали 14 чемпионата ДФО
Юные тхэквондисты Бурятии завоевали 14 чемпионата ДФО
Общество, 31.03.2021
Команда Бурятии заняла второе общекомандное место
Жители ДФО хотят остаться на «удалёнке»
Жители ДФО хотят остаться на «удалёнке»
Общество, 31.03.2021
В обычный формат работы на Дальнем Востоке вернулись 30% сотрудников
Команды Бурятии выиграла Кубок России по миниволей
Команды Бурятии выиграла Кубок России по миниволей
Общество, 31.03.2021
Японский вид спорта набирает популярность в России
В Улан-Удэ дети купаются в мусоре
В Улан-Удэ дети купаются в мусоре
Общество, 31.03.2021
В старый карьер люди незаконно скидывают бытовой и строительный мусор
Бурятский борец стал мастером спорта международного класса
Бурятский борец стал мастером спорта международного класса
Общество, 31.03.2021
Соответствующий приказ выпустило министерство спорта России  
В Улан-Удэ появились тактильные копии картин
В Улан-Удэ появились тактильные копии картин
Общество, 31.03.2021
Модели будут представлены на постоянных экспозициях музея
В Бурятии лучшим спортсменом года стал Александр Богомоев
В Бурятии лучшим спортсменом года стал Александр Богомоев
Общество, 31.03.2021
Богомоев обошёл спортсменок, представляющих бокс и борьбу
Коронавирус в Бурятии вернулся к августовским показателям
Коронавирус в Бурятии вернулся к августовским показателям
Общество, 31.03.2021
В Бурятии резко снизилась заболеваемость коронавирусом
Житель Твери пересёк Байкал на велосипеде
Житель Твери пересёк Байкал на велосипеде
Общество, 31.03.2021
Экстремал проехал 900 километров по замёрзшему озеру
К «трудным подростков» из Бурятии обратились их ровесники из колонии
К «трудным подростков» из Бурятии обратились их ровесники из колонии
Общество, 31.03.2021
Воспитанники колонии посоветовали не совершать преступления
У жителя Улан-Удэ арестовали автомобиль за неуплату 88 штрафов
У жителя Улан-Удэ арестовали автомобиль за неуплату 88 штрафов
Общество, 31.03.2021
Водитель «накопил» 88 штрафов, но оплачивать не собирался
Ушла из жизни первый диктор бурятского телевидения
Ушла из жизни первый диктор бурятского телевидения
Общество, 31.03.2021
Валентине Жалсараевой было 93 года
Родившимся в Бурятии котятам ирбиса придумали клички
Родившимся в Бурятии котятам ирбиса придумали клички
Общество, 31.03.2021
Пользователи активно откликнулись на конкурс кличек для котят снежного барса
Райадминистрация в Бурятии не разметила на сайте необходимые сведения
Райадминистрация в Бурятии не разметила на сайте необходимые сведения
Общество, 31.03.2021
После прокурорского вмешательства нарушения устранены

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^