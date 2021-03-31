Команда Бурятии заняла второе общекомандное место
На прошлой неделе в Хабаровске прошли Дальневосточные игры боевых искусств. Масштабные соревнования собрали 1500 спортсменов со всего Дальнего Востока. Три дня спортсмены соревновались за звание сильнейших в 13 видах боевых искусств. По итогам игр у команды Бурятии 14 медалей, сообщили в минспорта республики.
В рамках Дальневосточных игр боевых искусств состоялись чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по тхэквондо ГТФ. Бурятские тхэквондисты завоевали 14 медалей и заняли второе общекомандное место.
Победители и призёры соревнований:
1 место - Алдар Хамаганов в дисциплине спарринг в в/к до 40 кг;
1 место - Номина Хандажапова в дисциплинах спарринг в в/к до 50 кг и хьёнг (формальные комплексы);
1 и 2 место - Алина Федорова, в дисциплинах хьёнг (формальные комплексы) и спарринг в в/к до 64 кг;
2 место - Анна Цыремпилова, в дисциплине спарринг в в/к до 55 кг;
2 место - Илья Тараторин, в дисциплине спарринг в в/к до 65 кг;
2 и 3 место - Дмитрий Ловкий, в дисциплинах спарринг в в/к до 60 кг и хьёнг (формальные комплексы);
2 и 3 место - Арина Мальцева, в дисциплине спарринг в в/к и до 58 кг и хьёнг (формальные комплексы);
2 и 3 место - Алина Ширипнимбуева, в дисциплине спарринг в в/к до 58 кг. и хьёнг (формальные комплексы);
3 место - Даниил Наталин, в дисциплине спарринг в в/к свыше 65 кг.
Артем Воронцов, Даниил Иванов, Ринчин Доржиев были награждены дипломами «За волю к победе».
Юные тхэквондисты Бурятии завоевали 14 чемпионата ДФО
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