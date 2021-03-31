В обычный формат работы на Дальнем Востоке вернулись 30% сотрудников
Служба Исследований компании HeadHunter совместно с международным лидером в области гибких офисных пространств WeWork провела опрос среди 7889 российских соискателей, в числе которых были жители Дальневосточного федерального округа, чтобы выяснить, в каком формате сейчас работают респонденты, как часто хотели бы посещать офис, а также нужны ли личные встречи с коллегами.
Как оказалось, 13% респондентов Дальнего Востока, работающих по найму, и перешедших на удаленный формат работы из-за пандемии, продолжают трудиться дистанционно. Ещё 10% работают в гибридном формате – несколько дней в офисе, несколько дома, а 30% рассказали, что уже вернулись в офис. Причём, среди тех, кто перешёл на дистанционный формат работы, с «удалёнкой» попрощались треть женщин, и только четверть мужчин.
Большая часть респондентов (62%) заявили, что с выходом в офис как полностью, так и частично, продуктивность работы не изменилась. Почти пятая часть, наоборот, отметила повышение работоспособности в офисе.
- Говоря о тех, кто полностью находится «на удалёнке», только 6% хотят выйти в офис на постоянной основе, треть предпочитает частичный выход. Больше всех хотят посещать офис бухгалтерия. Вероятно, это связано с тем, что бухгалтерия выполняет большой объём работы с документами, - отмечает руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток Елена Волкова.
Основными минусами дистанционной работы жители Дальнего Востока назвали отсутствие разделения рабочего и личного времени (53%), а также удобного и технически оборудованного рабочего места (38%). 31% отметили отсутствие разделения рабочего и личного времени, также (31%) не хватает спонтанных встреч и коммуникации с людьми. Сложно сконцентрироваться на рабочих задачах 19% респондентов Дальнего Востока, 6% не хватает вдохновения от коллег.
Жители ДФО хотят остаться на «удалёнке»
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