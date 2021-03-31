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Команды Бурятии выиграла Кубок России по миниволей

Команды Бурятии выиграла Кубок России по миниволей
Общество, 
Японский вид спорта набирает популярность в России

С 27 по 28 марта в Сочи прошёл Кубок России по миниволей, в котором принимали участие девять команд из Бурятии.

По итогам Кубка бурятские спортсмены завоевали полный комплект наград:

В категории до 200 лет (суммарный возраст игроков команды) женщины:
Золото - команда «Хара Морин»
Серебро - команда «Факел»

В категории женщины 200+
Бронза - команда «Наран»

В категории микс до 180:
Золото - команда «Факел микс»
Серебро - команда «БГУ»

В категории микс 180+
Серебро - команда «Байкал»

В категории мужчины до 200:
Золото - команда «БГУ -1»
Серебро - команда «БГУ-2»

Данный вид спорта в Бурятии набирает популярность, и уже не первый год спортсмены выезжают на всероссийские соревнования, сообщили в минспорта республики.

Справка:

Миниволей появился в Японии в 1972 году на острове Хоккайдо. Это игра для двух команд, состоящих из четырёх игроков. Они соревнуются на площадке 6 на 9 метров, разделённой сеткой высотой 155 см. Мяч для игры весит 50 грамм, его диаметр — 35 см, изготавливается из винила. Игроки должны регулярно посылать мяч через сетку и приземлять его на сторону противника, предотвращая приземление мяча на своей площадке. Команда имеет право на три касания. Только подающая команда может получить очко, сет выигрывается при наборе 11 очков, матч при выигрыше двух сетов. Девиз миниволей: «Встречай людей, приобретай друзей, делись с друзьями!»

Этим «спортом для всех» могут заниматься люди, независимо от пола, возраста, комплекции, национальной принадлежности, уровня физической подготовки, рода занятий.

В России в миниволей уже активно играют в Сахалинской, Владимирской, Иркутской области, Красноярском и Краснодарском крае, в республике Бурятия.
спорт миниволей Кубок России
 
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