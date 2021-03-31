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Бурятский борец стал мастером спорта международного класса

Бурятский борец стал мастером спорта международного класса
Общество,  Фото:страница Шарастепанова
Соответствующий приказ выпустило министерство спорта России

Приказом министерства спорта от 24 марта Даша Шарастепанову присвоено спортивное звание «Мастер спорта России международного класса» по спортивной борьбе.

Из последних крупных результатов борца Даша Шарастепанова – третье место на чемпионате России в 2018 году (в весовой категории до 65 кг) и третье место на турнире Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске в 2020 году.

На прошедшем недавно чемпионате страны в Улан-Удэ ему не удалось выиграть медалей.

Справка:

Для присвоения спортивного звания «Мастер спорта международного класса» нормы и требования выполняются при обязательном участии спортсмена в официальных соревнованиях международного уровня, на которых он выступал за сборную команду России, а также в случае установления или повторения рекорда Европы или мира.

Это второе по значимости спортивное звание в России. Выше только звание «Заслуженный мастер спорта», которое присуждается в основном за победы на чемпионате мира или за медали Олимпийских Игр.
спорт вольная борьба
 
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