У жителя Улан-Удэ арестовали автомобиль за неуплату 88 штрафов

Водитель «накопил» 88 штрафов, но оплачивать не собирался



У жителя Улан-Удэ, накатавшего штрафов на общую сумму свыше 100 тысяч рублей, арестовали автомобиль Toyota Progres. Только после этого водитель оплатил задолженность, сообщили в УФССП по Бурятии.



31-летний автомобилист за два года накопил 88 штрафов. В списке административных правонарушений водителя были такие нарушения, как превышение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, непредоставление преимущества пешеходам, неприменение ремня безопасности, нарушение правил пользования внешними световыми приборами и т.д.



Рассчитываться со штрафами водитель не торопился. В связи с этим мужчина оказался в «чёрном списке», в который попадают ФИО должников, имеющих десятки штрафов ГИБДД и суммы задолженности свыше 10 тысяч рублей.



Судебные приставы отдела по взысканию административных штрафов наложили арест на автомобиль марки Toyota Progres. В этот же день должник поспешил к судебному приставу, где полностью оплатил задолженность.





