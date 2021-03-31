Водитель «накопил» 88 штрафов, но оплачивать не собирался
У жителя Улан-Удэ, накатавшего штрафов на общую сумму свыше 100 тысяч рублей, арестовали автомобиль Toyota Progres. Только после этого водитель оплатил задолженность, сообщили в УФССП по Бурятии.
31-летний автомобилист за два года накопил 88 штрафов. В списке административных правонарушений водителя были такие нарушения, как превышение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, непредоставление преимущества пешеходам, неприменение ремня безопасности, нарушение правил пользования внешними световыми приборами и т.д.
Рассчитываться со штрафами водитель не торопился. В связи с этим мужчина оказался в «чёрном списке», в который попадают ФИО должников, имеющих десятки штрафов ГИБДД и суммы задолженности свыше 10 тысяч рублей.
Судебные приставы отдела по взысканию административных штрафов наложили арест на автомобиль марки Toyota Progres. В этот же день должник поспешил к судебному приставу, где полностью оплатил задолженность.
У жителя Улан-Удэ арестовали автомобиль за неуплату 88 штрафов
Общество, Фото:
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