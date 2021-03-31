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Ушла из жизни первый диктор бурятского телевидения

Ушла из жизни первый диктор бурятского телевидения
Общество,  Фото:страница Марии Бадмацыреновой
Валентине Жалсараевой было 93 года

В Бурятии ушла из жизни супруга автора гимна республики Дамбы Жалсараева Валентина Зондуевна Жалсараева. Об этом сообщила в Facebook министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.

- Ушла из жизни многоуважаемая и всеми любимая Жалсараева Валентина Зондуевна... Супруга народного поэта Бурятии Дамбы Зодбича Жалсараева, ветерана труда. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Большой патриот Бурятии. Первый диктор Бурятского телевидения. Всегда встречавшая с улыбкой и хлебосольным столом... Бесконечно светлая, добрая, всегда весёлая и неунывающая, - поделилась министр туризма.

Валентина Жалсараева родилась 8 марта 1928 года. Поступила в театрально-музыкальное училище имени Чайковского на театральное отделение. В 1946 году на пограничной станции Наушки она познакомилась с офицером-пограничником Дамбой Жалсараевым, за которого вскоре вышла замуж.

Преданная мужу, Валентина Жалсараева посвятила себя детям и домашним хлопотам. Когда дети подросли, она устроилась на работу в министерство культуры инспектором и заочно поступила в пединститут на факультет бурятского языка.

В 1961 году в Бурятию пришло телевидение. А за год до этого события состоялся жёсткий отбор кандидатов в дикторы, который прошла Валентина Зондуевна. К этому времени она уже имела опыт в работе с микрофоном - на республиканском радио вела детские и литературные передачи. Через шесть лет работы на телевидении Валентина Зондуевна ушла на радио, где и проработала до пенсии.




смерть телевидение некролог
 
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