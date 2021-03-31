В Бурятии выросло число групповых преступление с подростками

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Вопрос обсуждался на совещания руководителей правоохранительных органов



На координационном совещании руководителей правоохранительных органов Бурятии 29 марта под председательством прокурора республики Галины Ковалёвой рассмотрены вопросы предупреждения преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них. Также обсуждались вопросы эффективности деятельности по рассмотрению сообщений о преступлениях в целом.



В заседании также участвовали заместитель председателя правительства Бурятии, уполномоченный по правам ребёнка в республике, федеральный инспектор по Бурятии, мэр Улан-Удэ.



Участниками совещания отмечено, что, несмотря на общее снижение подростковой преступности и преступлений в отношении детей, профилактическая работа требует дальнейшего совершенствования. Наблюдается рост групповых преступлений с участием несовершеннолетних, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Возросло число тяжких и особо тяжких криминальных деяний в отношении детей, треть из которых совершена в их семьях.



Ежегодно свыше 3,5 тысяч родителей привлекается к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Повсеместно вскрыты просчёты при проведении индивидуальной профилактической работы с подростками и их законными представителями, ослабление координирующей роли муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.



По итогам совещания проработаны меры по повышению уровня межведомственного взаимодействия. Особое внимание уделено предотвращению семейного неблагополучия и насилия в отношении детей, вовлечения их в преступную, антиобщественную и опасную деятельность, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, в потребление алкоголя и наркотических средств. Запланированы совместные выезды в районы республики, проверки по наиболее актуальным направлениям, мероприятия по правовому просвещению.



В целом число сообщений о преступлениях, поступивших в правоохранительные органы республики, сократилось на 11, 4 %, возбуждено 19,6 тыс. уголовных дел, принято 31,3 тыс. решений об отказе в их возбуждении. Количество установленных прокурорами, руководителями органов следствия и дознания нарушений снизилось, но все ещё остаётся значительным. Принимались меры к пресечению волокиты, неоднократной пересылки материалов, к отмене незаконных процессуальных решений. На учёт восстановлено более тысячи укрытых криминальных деяний.



Постановлением совещания предусмотрены мероприятия по устранению указанных недочётов, проведению проверок полноты регистрации, соблюдения процессуальных сроков, организации специализированных приёмов и «горячих линий», сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.





