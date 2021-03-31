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Улан-удэнка обманом оформила ипотеку

Улан-удэнка обманом оформила ипотеку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Женщина подала фиктивные данные о бездомном муже

Жительница Улан-Удэ признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере.

В судебном заседании установлено, что в августе 2017 года женщина из корыстных побуждений предоставила банку заведомо ложные сведения о заёмщике – бывшем муже, не имеющем определённого места жительства и работы. Улан-удэнка предъявила поддельные справки по форме 2 НДФЛ, трудовую книжку данного гражданина. Кроме того, представила фиктивные сведения об оценке несуществующего дома, который, якобы, намеревалась приобрести. Путём заключения ипотечного кредитного договора женщина получила от банка 1,8 тыс. рублей.

- Суд с учётом частично погашенной перед банком задолженности назначил виновной наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Исковые требования банка о возмещении ущерба судом удовлетворены, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Приговор в законную силу не вступил.
мошенничество
 
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