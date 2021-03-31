Дари Саханова пробилась в полуфинал международного турнира в Испании





В испанском городе Бадалона на грунтовых кортах старейшего теннисного клуба «Tennis Clube Badalona» проходят матчи традиционного юниорского турнира XXXII Monty Tour & CT Badalona «Inrersemanal Absolut».В 1/4 финала женского одиночного разряда бурятская теннисистка Дари Саханова в двухчасовом матче сумела одержать победу над хозяйкой корта Нария Вила Эрнандес (2) на тай-брейке второго сета (6:0, 7:6 (4)).«Байкал Daily» связался с Зоригто Сахановым, отцом Дари, который присутствовал на матче- После первого сета, который с крупным разрывом выиграла Дари (6:0), во втором развернулась острая борьба с длинными розыгрышами на задней линии, где испанка повела со счётом 4:1. Однако Дари удалось «вернуться в игру», направляя короткие мячи по диагонали с переводом в свободные коридоры. При счёте 4:5 Дари взяла два гейма подряд и повела в счёте (6:5), но сопернице удалось перевести сет на тай-брейк (6:6). В розыгрышах тай-брейка, уступив первый розыгрыш (0:1), Дари стала уверенно подавать первую подачу, выходить к сетке, и вышла вперёд (5:2). Однако Эрнандес взяла два очка на длинных розыгрышах, и при матч-боле 6:4, допустила двойную ошибку на своей подаче (7:4). Завтра в полуфинале непростая игра с одноклубницей Чарли Эггер из Австрии. Дари и Чарли хорошо знают друг друга, тренируются под руководством одной команды тренеров. Полтора-года назад в паре играли в финале международного турнира в Исландии, - рассказал он.В прошедшую субботу Дари Саханова с одноклубницами по Rials Academy - финалисту «серебряного дивизиона», смогли пробиться в высший «золотой дивизион» чемпионата Каталонии среди юниорских клубных команд, одержав в переходном матче три победы в четырёх играх одиночного разряда в противоборстве с командой из Жироны. Счёт одиночных встреч 3:1 позволил Rials праздновать досрочную победу без решающей игры в парном разряде. Дари Саханова в своей одиночной игре сумела вырвать победу в двух сетах (7:5, 6:2), уступая по ходу первого сета 1:4.В пяти матчах команда Reals, дебютант каталонского клубного чемпионата, одержала четыре победы.