Родственники осуждённых увидели, как живут в колонии
День открытых дверей прошёл в исправительной колонии № 2 строгого режима в Улан-Удэ. Колонию посетили родственники осуждённых.
- Для гостей учреждения провели экскурсию по территории исправительного учреждения. Они посетили комнаты длительных и краткосрочных свиданий, производственные объекты, столовую для осужденных, дуган и часовню, пекарню и клуб. В клубе им продемонстрировали концерт, подготовленный осуждёнными, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Руководство колонии также организовало приём по личным вопросам, где родственники смогли задать интересующие их вопросы.
Улан-удэнская колония строгого режима провела день открытых дверей
Общество, Фото:
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