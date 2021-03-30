Улан-удэнская колония строгого режима провела день открытых дверей

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Родственники осуждённых увидели, как живут в колонии



День открытых дверей прошёл в исправительной колонии № 2 строгого режима в Улан-Удэ. Колонию посетили родственники осуждённых.



- Для гостей учреждения провели экскурсию по территории исправительного учреждения. Они посетили комнаты длительных и краткосрочных свиданий, производственные объекты, столовую для осужденных, дуган и часовню, пекарню и клуб. В клубе им продемонстрировали концерт, подготовленный осуждёнными, - сообщили в УФСИН по Бурятии.



Руководство колонии также организовало приём по личным вопросам, где родственники смогли задать интересующие их вопросы.

