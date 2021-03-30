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Улан-удэнская колония строгого режима провела день открытых дверей

Улан-удэнская колония строгого режима провела день открытых дверей
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Родственники осуждённых увидели, как живут в колонии

День открытых дверей прошёл в исправительной колонии № 2 строгого режима в Улан-Удэ. Колонию посетили родственники осуждённых.

- Для гостей учреждения провели экскурсию по территории исправительного учреждения. Они посетили комнаты длительных и краткосрочных свиданий, производственные объекты, столовую для осужденных, дуган и часовню, пекарню и клуб. В клубе им продемонстрировали концерт, подготовленный осуждёнными, - сообщили в УФСИН по Бурятии.

Руководство колонии также организовало приём по личным вопросам, где родственники смогли задать интересующие их вопросы.
колония день открытых дверей
 
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